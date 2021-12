El angustiante relato de Flor Torrente sobre el acoso que sufrió: “Por la calle”

El acoso, lamentablemente, es una experiencia que sufren miles de personas en distintos momentos de su vida, y este no hace una excepción cuando de famosos se trata. En esta oportunidad, Flor Torrente tuvo la oportunidad de contar su vivencia durante el programa de Luis Novaresio.

Mientras los presentes del programa hablaban sobre la naturalización de la violencia y el acoso a la mujeres en los últimos tiempos, el conductor de “Debo decir” decidió preguntarle a Flor Torrente si ella había sido víctima de una situación así. La actriz respondió que no “acoso en sí”, pero si que había sido perseguida mientras caminaba en la calle.

“Sentí que me perseguían por la calle. Tuve mucho medio y me metí en un supermercado, y agarré un señor de seguridad y le dije que alguien me estaba siguiendo en la calle y tenía miedo de salir. Esa persona terminó acompañándome a mi casa.”, relató Torrente con impotencia al rememorar la terrible situación.

“Es una horrible sensación que no se pude explicar, uno siente esas cosas. Una persona se me cruzó de frente y fue física esa sensación. Me metí en un supermercado, en un local, y esa persona estaba esperando en la vereda de al frente mirándome.” , siguó explicando la intérprete durante la emisión.

“Es horrible sentirse vulnerable porque uno no quiere ocupar ese espacio, uno se siente fuerte en el lugar que está.“Es real, pero la mujer tiene que tener un ojo periférico. Todo el tiempo estás alerta, nunca relajada del todo”, concluyó acerca de su vivencia.

“Nosotras las mujeres no salimos tranquilas al kiosco a comprar caramelos, porque siempre hay uno mirándonos de más, opinando de nuestros cuerpos”, comentaba Josefina Pouso a partir de los dichos de Flor Torrente.