Desde el martes empieza a regir el pase sanitario en la provincia de Santa Fe

El pase sanitario empezará a regir desde las 00 horas de este martes en toda la provincia de Santa Fe. La noticia que fue confirmada a AIRE la semana pasada por el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, destaca que la credencial se exigirá a los mayores de 13 años, quienes deberán acreditar tener el esquema de vacunación completo.



"Funciona más como una habilitación que como una restricción", indicó el funcionario y remarcó que el pase sanitario será necesario para actividades sociales como viajes grupales, boliches, salones de fiesta y eventos masivos de mas de mil personas. Además, se requerirá para ingresar a cines, teatros, gimnasios, centros culturales, casinos y bingos.

Según explicó en ministro Pusineri, la credencial podrá acreditarse a través de las dos apps disponibles a nivel nacional: CuidAr y Mi Argentina. "Con esos elementos se puede acreditar el esquema completo, y en caso de no ser posible acceder a las apps se puede con el soporte en papel y el documento de identidad", explicó.

"La finalidad principal es que aquellas personas que no se hayan vacunado completen los esquemas de vacunación con esta exigencia", remarcó Pusineri, que informó que hay una franja de santafesinos entre 18 y 30 años que tienen solo la primera dosis de la vacuna contra el covid y nunca asistieron a inocularse por segunda vez.

En el caso de los eventos masivos de más de mil personas, el pase sanitario se exigirá aun cuando se trate de un predio al aire libre. "El resto de las actividades que estamos mencionando, por lo general se realiza en lugares cerrados y de acuerdo a las características de cada una de ellas es recomendable la exigencia del pasaporte", agregó.

Sobre las sanciones para los sectores que incumplan con la nueva medida sanitaria, Pusineri indicó que serán las mismas que se mencionan en el caso de las restricciones. "A diferencia de eso, en este paso el pase sanitario funciona más como una habilitación más que como una restricción", aseguró.

Cabe destacar que Nación había dispuesto que el pase entre en vigencia a partir del 1 de enero, pero el gobierno de Santa Fe decidió adelantar la fecha, comenzando a regir desde las 00 horas de este martes 21 de diciembre.

Pase sanitario, la clave para frenar la variante Ómicron

El secretario de Salud de Santa Fe, Jorge Prieto, expresó sobre el pase sanitario que "desde el punto de vista sanitario es la única forma que vamos a poder protegernos entre todos". Al hablar sobre el primer caso de la variante Ómicron de coronavirus en la provincia, el funcionario destacó que "hay que luchar entre todos y fundamentalmente frente a una situación mundial que es la inequidad y el acceso a la vacuna, donde cada una de las jurisdicciones va a establecer en virtud de la situación sanitaria qué va a sumar en este pase".

Consultado acerca de si analizan tomar medidas sanitarias para las fiestas, Prieto respondió que es un tema que se trató en el Concejo Federal de Salud y se planteó "seguir estando en el momento en el que estamos, que creo que es el que todos deseamos". "No creemos que es conveniente retroceder, porque la situación epidemiológica actual está marcando que, si bien los casos aumentaron -estamos en un promedio que 250 diarios-, no tenemos fallecidos, los hospitalizados son personas que cuentan con comorbilidades, no se encuentra ningún paciente con asistencia respiratoria mecánica".

Pero consideró que es un mes que anima fiestas y mueve emociones, por lo que recomendó que sigan con los cuidados "para seguir yendo a eventos que nos gusta ir vamos a poder hacerlo con esquemas completos de vacunación y comenzar con un otoño con un porcentaje de vacunación mayor al 80%", concluyó.

Fuente: Aire de Santa Fe