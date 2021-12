Aparecen imágenes de Chano con Natalie Pérez tras desmentir el romance

Natalie Pérez negó su romance con Chano Charpentier y aseguró no tener vínculo alguno con el músico.

En medio de diversos rumores, la cantante se encargó de confirmar que no hay nada que la une a su colega. "No puedo creer cómo, de repente, el nombre de una persona de la que no sé nada de su vida está relacionado conmigo, que estoy trabajando todos los días para ser mejor persona y mejor artista”, dijo a través de Instagram.

Lo cierto es que, según trascendió el fin de semana, Natalie Pérez habría terminado su relación con Chano porque descubrió su relación con Sofía Santos, una modelo e influencer de 23 años. Después de estas versiones, es que llamó la atención de la remera de la artista que decía "No soy una segunda opción", detalle por el que también tuvo que salir a aclarar los tantos.

“¡Pura casualidad mi remera! No puedo entender la coincidencia, de verdad. No tenía ninguna razón de ser. Estaba acostada ahí, en mi sillón. Y leí lo que decía la remera, y jodí”, contó.

Fuente: caras.perfil.com