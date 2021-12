La ex empleada de Wanda Nara contó un fuerte dato sobre su convivencia con Maxi López

Wanda Nara llegó al país y las polémicas continuaron. Cuando parecía que el escándalo con Mauro Icardi y la China Suárez estaba pasando, una denuncia opacó la visita de la empresaria.

El primer disgusto de Wanda Nara al pisar territorio nacional fue la acusación que recibió de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina, en la que los denuncia por de violencia institucional, defraudación del Estado, corrupción estructural y lavado de dinero.

Pero ahora, apareció una ex empleada quien también salió a decir lo suyo. Se trata de Analía Alvarado, quien la denunció por trabajo en negro y le inició una demanda por 3 millones de pesos.

La mujer no sólo inició este litigio legal, sino que también sacó a la luz algunos detalles íntimos de la vida de Wanda Nara cuando estaba casada con Maxi López. "Empecé con ella cuando se estaba separando de Maxi, en pleno quilombo. También estuve cuando se casó con Mauro, y me fui a Italia con ellos", contó la ex empleada tiempo atrás.

Luego, en la denuncia formal que se radicó en estos días, Alvarado asentó lo declarado. “Tenía que estar las 24 horas para ella”, dice el escrito. “Debía informarle todos los pasos del señor Maxi López”, añadió. "Querían que hablemos mal de Maxi. Lo querían meter preso, que no vea más a sus hijos, por nada”, disparó.

Fuente: Caras.perfil.com