Si no te elige el pueblo, te elige Castellano

El intendente Luis Castellano anunció ayer los cambios en su gabinete que desde hace un mes se sabían en todos los pasillos de la Municipalidad. En ese sentido, comunicó que el hasta ahora secretario de Gobierno y Participación, Marcelo Lombardo será el nuevo jefe de Gabinete en reemplazo de Amalia Galantti, quien volverá a su cargo de abogada en la Fiscalía Municipal. En tanto, Jorge Muriel, quien hasta el 10 de diciembre se desempeñó como concejal, asumirá al frente de la Secretaría de Gobierno y Participación.

En realidad, el enroque se confirmó a través de un parte de prensa que se difundió poco antes del mediodía y 15 minutos después de una consulta de este Diario respecto a los movimientos que se esperaban, pero al mismo tiempo se dilataban, en el equipo del gobierno de la ciudad.

Tanto Lombardo como Muriel asumirán formalmente hoy a las 8:30 durante una ceremonia que se llevará a cabo en el despacho del Intendente, quien le tomará juramento. Media hora después, Lombardo tendrá como primera actividad oficial acompañar a media docena de secretarios hasta el Concejo, donde deberán aportar información en el marco del análisis en comisión del Presupuesto 2022. Cabe agregar que Lombardo, apenas se oficializó su designación, tuvo el gesto de subir al Concejo y reunirse con el presidente, Germán Bottero, para confirmar los nombramientos.

En este marco, Nahuel Aimar, ex secretario del concejal Juan Senn y que además fue candidato a una banca en la lista del Frente de Todos en las últimas elecciones del 14 de noviembre, se sumará al equipo de la Secretaría de Gobierno y Participación, teniendo en sus funciones el desarrollo de programas con enfoque en juventudes y en nocturnidad.

Así, se completan los cambios en el gabinete que comenzaron la semana pasada cuando Diego Lanzotti se hizo cargo de la Subsecretaría de Salud de municipio, reemplazando a Martín Racca, quien a su vez asumió como concejal. Y se despejaron las dudas en torno a la continuidad de Heriberto Lanfranco como secretario de Hacienda y Finanzas, tal como habían admitido fuentes del oficialismo semanas atrás. Además, a mediados de noviembre pasado también se registró la incorporación al gabinete del Arquitecto Juan Cruz Auce, quien ocupó el quinto lugar de la lista de candidatos a concejales del oficialismo, para "cumplir funciones en la Dirección de Emprendimientos Privados, en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano" según se consigna en el decreto de nombramiento.

De este modo, el intendente Castellano tiene su gabinete con el que encarará la segunda parte de su tercer mandato consecutivo al frente del Ejecutivo. Por ahora no habrá más novedades, destacaron las fuentes consultadas.

En el caso de Galantti se presenta como la gran perdedora de esta renovación y por eso no ocultó su malestar. La funcionaria esperaba una salida más elegante, y quizás lo hubiera sido si el Concejo avanzaba con la creación del Instituto de Políticas Públicas, pero el proyecto aún no logró el respaldo de la oposición, que tiene mayoría.

