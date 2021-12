Charlotte Caniggia tildó de “barat” a un popular plato argentino y no se la dejaron pasar: “Qué maldad”

Definitivamente, MasterChef Celebrity viene siendo de los programas más vistos de la televisión argentina. La competencia de cocina entre famosos entra en la recta final de su tercera temporada en Telefe. Sin embargo, según el conductor de Los Ángeles de la Mañana, este no sería el cierre rotundo del reality.

Es sabido que Ángel de Brito siempre tiene la última palabra con lo que va pasando y tiene toda la información. Es por eso que decidió compartir en redes sociales esta nueva novedad que deja a todos boquiabiertos, ya que el programa ha logrado obtener varios fanáticos.

Ángel de Brito suele interactuar con sus seguidores quienes le consultan sobre distintos temas. Por ejemplo, en Instagram, bajo el hashtag #angelresponde, el periodista no solo atiende a las inquietudes de sus fans sino también lanza noticias bombas como esta y allí confirmó habrá una nueva temporada de MasterChef Celebrity.



Este martes, el jurado de MasterChef preparó un menú bastante fácil y para que los participantes trabajen en equipos. El reality tiene cada vez menos integrantes y todos luchan por llegar a la final.

El plato elegido por Betular, Martitegui y Donatto fueron empanadas fritas, pero con una particularidad. Cada grupo tenía que preparar 8 empanadas, de las cuales 2 tenían que ser de algo novedoso y el resto de pollo o carne.

Todos estaban contentos con el menú menos Charlotte Caniggia, quien se quejó y trató de “barat” el plato elegido por el jurado.

“Una empanada me hacen hacer, es un plato barat. Espero que sea una empanada de sushi”, comentó la modelo indignada.Ç

Mica Viciconte y Charlotte Caniggia se destacan por ser sumamente competitivas y en todas las galas siempre hay comentarios entre ellas. Esta vez fue cuando Mica tenía que presentar su plato.

Santiago del Moro, llamó a Mica para que presente ante el jurado su tostado, y la modelo gritó: “No la aplaudan”.

“No la aplaudan, pero ¿quien sos?. No esas cosas me re calientan. Qué maldad”, comentó la futura mamá indignada por el comentario de su compañera.

Fuente: la100.cienradios.com