Histórico: Barracas Central ascendió a Primera tras derrotar por penales a Quilmes en la final del Reducido

Barracas Central ascendió por primera vez -en el profesionalismo- a la máxima categoría del fútbol argentino luego de vencer por penales a Quilmes en la final del Reducido de la Primera Nacional.

Luego de igualar sin goles en un partido muy trabado, el Guapo y el Cervecero debieron definir su suerte desde los 12 pasos. Allí, los dirigidos por Rodolfo De Paoli se impusieron por 5-4.

Ivan Tapia, Lucas Colitto, Germán Estigarribia, Gonzalo Paz y Fernando Valenzuela metieron los 5 penales ejecutados por Barracas Central. Rafael Barrios falló el quinto penal de Quilmes, que terminó por desnivelar la serie.

Barracas Central, el equipo de los Tapia

Barracas Central es el equipo de los Tapia. El Chiqui, máxima autoridad de la AFA, estuvo al frente del club durante más de una década y ahora la presidencia está en manos de su hijo Matías Tapia, que se desempeñaba como marcador central y se retiró para conducir los destinos de la institución. Además, Iván Tapia juega con la camiseta número 10 y es titular en el equipo que conduce Rodolfo De Paoli.

El vínculo del Chiqui Tapia con Barracas Central

Tapia nació en San Juan y es hincha de Boca. Pero su corazón está dividido: a los 12 años empezó a jugar en Barracas Central, llegó a Primera y desde entonces siempre siguió ligado al club. Después de su corta carrera como delantero, en 2001 asumió como presidente mientras trabajaba como barrendero y recolector de residuos en la firma Manliba, y empezaba a tejer una fuerte relación con el gremio de Camioneros. Fue donde conoció a la hija de Hugo Moyano, su esposa.

Cuando se sentó en la silla de la presidencia de Barracas, el club no podía soñar con el presente actual. Todo era el día a día, con números en estado crítico y con el riesgo de descender a la Primera D, una categoría completamente amateur. Lo consolidó en la C y en 2010 lo ascendió a la Primera B. Por entonces comenzó a hacer carrera como dirigente de la AFA representando a las mesas directivas de la C y de la B e integrando el Comité Ejecutivo, hasta que llegó a la presidencia en 2017 en medio de una fuerte crisis institucional que llevó a una intervención luego de la muerte de Julio Grondona.

EL CLUB. Está ubicado en el barrio de Barracas, en las calles Olavarría y Luna, detrás del estadio de Huracán. FOTO: diario La Nación.

Durante la temporada 2018/2019 Barracas armó un equipo fuera de serie para la B Metropolitana. Incluso, con sueldos que el resto de los clubes no podían pagar. Ganó el torneo de punta a punta en medio de crónicas periodísticas que ya avisaban de arbitrajes sospechosos. Esos errores acompañaron toda la campaña que le permitió dar el salto a la segunda categoría del fútbol argentino. Entonces, el sueño de jugar contra Boca en la Bombonera estaba más cerca.

En marzo del año pasado, un Tapia sucedió a otro en la presidencia de Barracas. Matías, defensor y con apenas 23 años, dejó de jugar para continuar con la misión de llevar al Guapo a Primera. Se convirtió en el presidente más joven de la AFA y evita hablar con la prensa para no tener que responder cuestiones incómodas.

En el primer torneo, el equipo se mantuvo en la categoría (ascendieron Sarmiento y Platense) y sentó las bases para lo que vendría este año. Esta vez, se puso toda la “carne en la parrilla” para llegar a Primera. Entonces, otra vez, los errores arbitrales fueron grandes protagonistas en medio de la indignación de hinchas rivales y el silencio de dirigentes de otros clubes que temen a represalias de parte del Comandante. Nadie se queja. Parece un pacto. Lo que se ve en los partidos suele ser comentado por periodistas en redes sociales, pero ningún club saca los pies del plato para protestar.