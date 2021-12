“Tuve mala suerte”: la defensa del diputado que viajó a Alemania y faltó a la sesión por Bienes Personales

El oficialismo logró imponer en la Cámara de Diputados un proyecto que sube el mínimo del Impuesto a los Bienes Personales pero aumenta la carga sobre las personas que tienen patrimonio en el exterior.

Una de las causas que explicó la victoria política del Gobierno en un Congreso dividido fue la ausencia de tres integrantes del interbloque de Juntos por el Cambio: Camila Crescimbeni, Gabriela Brouwer y Álvaro González.

El tema había sido promovido por la oposición, que pretendía sancionar otro dictamen que ya había sido discutido en el Senado y no incluía subas para quienes poseen bienes fuera del país. Se había esperanzado con repetir las mayorías que le permitieron rechazar la semana pasada el Presupuesto 2022, pero no fue posible.

González, uno de los ausentes, informó que no pudo estar en la sesión clave porque había viajado a Alemania para el casamiento de su hija. “Hay dos planos para analizar esto: el personal, que es el motivo por el que yo viajo a Berlín, y el político”, introdujo al ser entrevistado por Eduardo Feinmann en radio Rivadavia.

En el primero de los aspectos, explicó: “Hace dos años que no veía a mi hija, se casaba y decidí venir; me hago responsable de eso”. Según precisó, cuando le comunicaron que el martes 21 de diciembre se discutiría en el recinto el proyecto de Bienes Personales, hizo todos los esfuerzos para llegar, pero no pudo.

“La sesión no estaba prevista, cuando me avisan intenté volverme pero tuve mala suerte; el ticket que conseguí era vía Amsterdam y justo cerró por COVID. Yo no estoy en condiciones de tomarme un avión privado para llegar”, dijo.

En el plano político, González aseguró que su presencia en la sesión no hubiera cambiado el resultado de la votación porque el artículo introducido por la Casa Rosada para aumentar las alícuotas contó con el respaldo de Río Negro, Neuquén, Misiones, Santa Fe, Santa Cruz y la abstención de los representantes de Córdoba y de Florencio Randazzo. “Los 129 votos para que existan más impuestos estaban más allá de las tres ausencias”, insistió.

Feinmann le preguntó si tiene previsto renunciar. “No pensé en renunciar porque pedí licencia, tengo 100% de asistencia a todas las sesiones y frente a un hecho personal intenté volverme y no pude; fue una fatalidad”, contestó.

La sesión

Un solo voto de diferencia permitió al Frente de Todos imponerse en la sesión en la que la Cámara de Diputados aprobó modificaciones en el impuesto a los Bienes Personales. De esta forma el oficialismo se tomó revancha luego de la dura derrota en el debate por el Presupuesto 2022.

127 a 126 fue el resultado que se dio ayer demostrando el escenario de paridad que se configuró a raíz del último recambio legislativo. Días atrás los bloques opositores habían forzado, mediante el voto de 130 diputados, habilitar la Comisión de Presupuesto y lograr una sesión especial para tratar la modificación del Impuesto a los Bienes Personales.

El triunfo parlamentario que se adjudicó Juntos por el Cambio en aquella jornada, ayer se convirtió en derrota. En principio, porque de los 130 legisladores opositores que posibilitaron la sesión de este martes, al principio de la jornada había 125, quedando a cuatro de conseguir el quórum. Lo terminó garantizando el Frente de Todos, mostrándose como el bloque que definió llevar adelante la sesión especial.

Desde el PRO, la diputada Silvia Lospenato, la impulsora del debate de este martes, apuntó contra los legisladores “que se habían comprometido y hoy no están”. “Hay que ponerle nombre y apellido a los que incumplen el contrato electoral y nuestro contrato es que vamos a bajar los impuestos”, arremetió.

“Hola a todos. Quería contarles que hoy a la mañana (por este martes) con el testeo de protocolo para entrar al recinto, di positivo de COVID-19. Soy asintomática, tengo las dos dosis y estoy aislada esperando el resultado de PCR para confirmar el resultado. Muchas gracias a quienes se preocuparon”, informó la legisladora bonaerense Crescimbeni.

Por su parte, según confirmaron fuentes de su entorno a Infobae, Brouwer de Koning se ausentó porque el fin de semana viajó a Estados Unidos “por un tema familiar programado hace meses”. La diputada cordobesa pudo cambiar el pasaje la semana pasada para ser parte del debate del Presupuesto 2022, cuando aún no estaba prevista la sesión de este martes.

