Castellano analiza suspender eventos masivos de fin de año

Pese al hermetismo total, podemos asegurar que el intendente Castellano está analizando junto a sus colaboradores más cercanos suspender los eventos masivos preparados para este 24 a la noche (madrugada del 25) y el 31 (madrugada del 1).

La multiplicación de casos en todo el país y que ni la provincia ni la ciudad están exentos sería el principal argumento de esta determinación que sería por demás atinada.

El fin de semana pasado se desarrolló la fiesta de una escuela y extraoficialmente sabemos de al menos tres casos positivos, por lo que es de esperar que el número se incremente en las próximas horas.

Un colaborador muy cercano al intendente nos manifestó: "si se hacen los eventos masivos previstos, el miércoles tenemos no menos de 200 casos, sumados a los que se van a dar de quienes van a viajar a Córdoba para Navidad, el panorama no es para nada alentador. Castellano está en una encrucijada terrible, pero la salud está primero. No se que va a hacer, pero yo ya le dije que a mí entender hay que suspender", nos dijo pidiendo por favor mantener su nombre en el anonimato.

Castellano quiere que no haya eventos masivos, si no lo hace es por que "no lo dejan", sabemos que es un intendente débil que le cuesta mucho tomar desiciones de esta índole. Lo que está en juego es la salud de los rafaelinos, pero ya sabemos el orden de prioridades del Arquitecto Luis Castellano.

Si bien Castellano quiere que se suspendan todos los eventos masivos hasta al menos el 15 de enero, las presiones son muchas y nadie podía asegurar que desición iba a tomar.

Otra de las alternativas que se estaban barajando a última hora de la tarde era de pedirle a los organizadores de los eventos que sean ellos los que de motus propio decidan suspender y de esa manera evitarle al intendente el costo político.

Nada se sabe por ahora en forma oficial, pero los rumor son muchos.

Otra de las alternativas sería esperar una resolución al respecto de la provincia que lo libere a Castellano de asumir responsabilidades, algo común y habitual en él.

