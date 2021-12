“Improvisamos y fallamos”: el mea culpa de Martín Tetaz tras el revés con Bienes Personales

El diputado nacional de Evolución (el segundo bloque de la Unión Cívica Radical), Martín Tetaz, realizó este miércoles un profundo mea culpa tras el revés de Juntos por el Cambio en la votación de Bienes Personales. La ausencia de tres legisladores de su espacio, el no apoyo de la Izquierda y de dirigentes rionegrinos fueron las claves del 127 a 126 favorable para el Frente de Todos. “No hay ninguna excusa, improvisamos y fallamos”, admitió el economista.

En diálogo con Pan y Circo (Radio Rivadia), Tetaz reconoció que “no hay ninguna excusa”, en alusión a las ausencias de Álvaro González y Gabriela Brouwer De Koning, ambos de viaje. “Los diputados tienen que estar en sus lugares y está tan justo el equilibrio de fuerzas en el Congreso que nosotros no podemos dar ninguna ventaja”, señaló. Fue de cuestionamientos quedó Camila Crescimbeni, quien dio positivo de Covid-19 en la antesala a la sesión.

De todas formas, el dirigente radical se atajó que esas ausencias no fueron esenciales para la derrota opositora. “Esto viene a ser una novedad ahora, pero es normal que casi nunca están todos los diputados en una sesión. Por ejemplo, en la sesión pasada, una diputada del Frente de Todos se fue al casamiento de la hija. Son cosas que no tienen que pasar y que están mal”, dijo, y aclaró: “Aunque no estoy justificando”.

En esta línea, intentó dar a entender que Juntos por el Cambio “tampoco” perdió “por eso”. “Sino porque tuvimos un error de cálculo de la estrategia de cómo se iban a comportar dos bloques que nos habían acompañado con el Presupuesto”, apuntó, y disparó: “En particular, uno que nos había acompañado en la comisión. En el pedido de la oposición votaron favorablemente los diputados de Río Negro y la Izquierda se abstuvo. En el medio de esa votación, hubo un apriete evidente de Sergio Massa y del Presidente (Alberto Fernández) a los gobernadores”.

Tras la repregunta del periodista Jonatan Viale por la ausencia de sus diputados, más allá del no apoyo de otros que no son de su espacio, Tetaz insistió: “Nosotros fallamos y perdimos. Acá no somos perdedores que perdieron ganando. Perdimos”, chicaneó al oficialismo, y graficó: “Fuimos a buscar una baja de impuestos y nos volvimos con esa baja para 445.000 personas y la suba para patrimonios superiores a 100 millones”. “La perdimos en buena medida porque nos confiamos e improvisamos la estrategia”, remarcó.

“Metieron en el dictamen de ellos un aumento de los impuestos para grandes patrimonios para que los cuatro votos de la Izquierda los voten a favor y eso terminó pasando. Con esos votos y los de Río Negro, terminamos perdiendo”, reconoció el economista, que volvió a subrayar: “Fue un error y no se tiene que repetir”. Como conclusión, Tetaz dijo: “Perdimos porque el peronismo puso toda la maquinaria en juego porque no están muertos, porque el equilibrio es muy delicado y jugaron fuerte con los gobernadores”.

Con información de www.elintransigente.com