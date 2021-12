El demoledor relato de Nicolás Cabré al recordar la muerte de Alfredo Alcón: “Tuve la suerte de agradecerle”

Durante su participación en el programa de Jey Mammon, Nicolás Cabré se abrió al contar sobre su relación con Alfredo Alcón y sus últimos momentos con este. El reconocido actor había compartido obra en “El gran regreso” en el 2004. Además, antes habían actuado en “Vulnerables”, el unitario de Pol-Ka en el que hacían de padre e hijo.

Mientras el actor relataba algunas anécodtas sobre Alcón, a quien consideraba un gran amigo, el conductor de “Los Mammones” decidió desviar la conversación a un tema más serio: las últimas horas del reconocido Alcón. “¿Pudiste despedirte de Alfredo?”, consultó Mammon en un tono más lúgubre a Nicolás Cabré.

“Yo tuve la suerte de que me llamaron. Fuimos con un grupito a saludarlo a su departamento. Alfre ya estaba mal, ya estaba solo físicamente.”, comentó Nicolás Cabré al rememorar el día en que Alfredo Alcón murió. Además de él, en el departamento de Alcón se encontraban otras celebridades cercanas como Adrián Suar y Guillermo Francella. “Cada uno contando anécdotas y recordándolo”, agregó el artista mientras seguí narrando los hechos.

“Tuve la suerte de agradecerle. Fue algo que me hizo bien. Poder decirle gracias y desearle un buen viaje”, concluyó Nicolás Cabré casi al borde de las lágrimas. El reconocido actor murió el 11 de abril de 2014, y sus restos fueron velados al día siguiente en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación, donde familiares, amigos y epúblico en general tuvo la oportunidad de darle un último adiós.

Esta no fue la primera vez en que Nicolás Cabré habló sobre doloroso momento en que despidió a su amigo y mentor. En el 2017, el actor había sido invitado a la mesa de Mirtha Legrand donde le consultaron acerca de su despedia a Alcón. “Fue una despedida maravillosa de un ser maravilloso e increíble. Me llena de orgullo haber sido parte de su vida”, comentó Cabré a la anfitriona del programa.

