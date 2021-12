El grave estado de salud de Lía Crucet: “Más no se puede hacer”

La familia de la cantante Lía Crucet se encuentra muy preocupada por la salud de la artista y decidieron seguir las recomendaciones de los psiquiatras. Recordemos que ella se encuentra en la ciudad de Mar del Plata y por un desalentador panorama en su estado de salud, ella va a tener que ser internada en un geriátrico.

Quien confirmó la información fue Tony Salatino, pareja de Lía Crucet. En una charla con Infobae aseguró que no encuentran otra alternativa: “Fue la recomendación que me dio el psiquiatra lamentablemente, porque esto ya no tiene retorno, y lo voy a tener que hacer, no me queda otra, voy a buscar algo cerca, pero por el momento sigue en casa”.

Tras eso, el hobre agregó que dolido: “Es una desgracia, ya más no se puede hacer”. Y agregó: “Las habitaciones acá están arriba y la traje acá abajo porque no puede caminar mucho por la operación de la cadera”.

Sobre la internación, Salatino dijo que “Es lo que nos tocó, y aunque yo no tengo ningún apuro la internación es la única alternativa que me sugirió el médico, así que es muy doloroso, pero es así”.

Hace unos días, la panelista Débora D’Amato anticipó en A la tarde, por América, que Lía Crucet iba a ser inminente internada en un geriátrico: “Ella tiene demencia frontotemporal, está asistida y medicada por un psiquiatra”. Pero eso no fue todo, ya que dio detalles de lo que le toca vivir: “Actualmente toma tres pastillas, bajó 40 kilos y el psiquiatra le recomendó al marido internarla en un geriátrico”.

Los conflictos dentro de la familia de Lía Crucet

Karina, hija de la cantante, habló en el programa de América sobre su conflictiva relación con Tony: “La relación con Lía nunca fue mala, el problema era con Tony que mentía y ocultaba sobre los problemas de salud de mi mamá. Imaginate que yo como hija trato con una mujer con problemas psiquiátricos… Pocos me creían y luego todo salió a la luz, lamentablemente un poco tarde”.