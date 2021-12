“A Negri no se le escapó ningún diputado”: el reclamo de Alfonso Prat Gay a Rodrigo de Loredo por las faltas en el Congreso

El faltazo de tres diputados de Juntos por el Cambio en la sesión del último martes en el Congreso sigue generando polémica y reclamos. En esta oportunidad, el ex ministro Economía, Alfonso Prat Gay, apuntó contra el diputado radical Rodrigo de Loredo a quien le reclamó la ausencia de una de las legisladoras por su viaje a Orlando, Estados Unidos. Lo chicaneó con Mario Negri, diputado de la UCR y presidente del otro bloque en el Congreso: “No se le escapó ningún diputado”

“Evolución rompía parte del bloque del radicalismo y la discusión era si tiene que estar Negri que no ganó la elección o si tiene que ser de Loredo”, planteó Prat Gay en LN+. En ese marco, recordó que cuando se rompió el bloque radical y chicaneó al referente del nuevo bloque: “A las pruebas me remito, a Mario Negri no se le escapó ningún diputado y tenía más diputados que de Loredo”.

Prat Gay remarcó que la diputada Gabriela Brouwer de Koning faltó porque el fin de semana viajó a Estados Unidos y pertenece a Evolución radical, el bloque de Loredo y del senador Martín Lousteau. “Es cordobesa, de Río Tercero. Es una persona muy cercana a de Loredo”, remarcó el exministro de Macri. Luego, realizó un fuerte descargo por la ausencia.

“Cuando estamos en momentos tan particulares el presidente de bloque tiene muchísima importancia y la disciplina es esencial para que las cosas que prometimos en campaña se lleven a la práctica”, expresó en dirección a de Loredo. En ese sentido, agregó que no da lo mismo un diputado más que uno menos. “Todos debemos volver a considerar la responsabilidad que significa tener una banca en Diputados y tener un cargo tan importante”, remarcó.

«No pueden traicionar el voto»

Por último, enfatizó en que institucionalmente hay una responsabilidad grande de las autoridades. “Hay que repensar porque van a ser todas las votaciones así. Todos tienen una vida aparte de eso pero acá hay una prioridad”, remarcó pensando en el futuro. Por último, sostuvo que son “ciudadanos argentinos que estuvieron un año reclamando el voto, no pueden en la primera de cambio traicionar ese voto”.

