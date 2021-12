¿Cuáles son los intereses que Castellano tiene para no suspender los eventos masivos de mañana?

Seguramente hoy, si nos dicen la verdad, Rafaela va a tener más de SESENTA casos positivos de Covid, ese número teniendo en cuenta los que se hisopan, pero a nadie le escapa que hay mucha gente que con síntomas decide no concurrir a hisoparse, por lo que el número seguramente va a ser muy mayor.

A esta altura me pregunto que intereses tiene el intendente para no suspender los eventos masivos programados para mañana en donde seguramente mucha gente se va a contagiar.

La actitud del intendente no se entiende y solo hurgando en las entrañas y en la profundidad más repugnante se puede encontrar algún tipo de respuesta.

El país vive un nuevo brote de Covid y de ello no hay duda alguna. Santa Fe no es la excepción y Rafaela tampoco.

Estos son los momentos en los que se ve la capacidad que tienen aquellos que fueron elegidos para tomar desiciones y no para titubear.

Nadie pone en tela de juicio la necesidad que tienen los que trabajan con la noche y la recreación, pero tampoco se puede poner un negocio por sobre la salud.

Con el nuevo brote de Covid resulta "temerario" permitir que en nuestra ciudad se permitan eventos masivos, más allá que los mismos sean al aire libre.

Sabemos perfectamente que los jóvenes toman de la misma jarra y no toman los recaudos necesarios para evitar ser contagiados. Esto no es una crítica hacia ellos, todo lo contrario, es una realidad y son las autoridades las que tienen que arbitrar para poder evitar los seguros contagios masivos que se van a dar en caso de permitir eventos previstos para la noche - madrugada del 24/25 y del 31/01.

Castellano debe tener el coraje necesario para cuidar a todos los sectores de la población y no querer quedar bien con uno solo. HAY QUE OLVIDARSE AL MENOS UNA VEZ DE LOS VOTOS, LOS NEGOCIOS Y LOS AMIGOS.

El intendente debe entender que su responsabilidad es extrema y que debe asumir la misma, para eso fue electo.

La Municipalidad y Luis Castellano deben demostrar la desición de cuidar a toda Rafaela y poner en primer lugar a la salud.

Nadie puede estar feliz de impedirle a los jóvenes que se diviertan y la pasen bien, pero nadie se murió por no ir a una fiesta, sí por el Covid.

Castellano debe dejar los amiguismos de lado, los negocios para otra oportunidad y ponerse los "pantalones" largos al menos una vez. La situación es muy grave y no es el momento de los timoratos.

Permitir los eventos masivos es lisa y llanamente estar en contra de la salud de la gran mayoría de los rafaelinos y a favor de los amigos que ganan mucha plata con los mismos. De Castellano depende que los próximos días no sean desastrosos desde el punto de vista sanitario para Rafaela, de Castellano depende no ser y sentirse culpable de próximos contagios y muertes por no hacer las cosas a tiempo.