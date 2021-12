Perotti condicionó la posibilidad de volver a encerrarnos

"No tenemos por qué volver a encerrarnos si hacemos las cosas bien", dijo el Gobernador

Perotti defendió el pase sanitario: "No tenemos por qué volver a encerrarnos si hacemos las cosas bien". La pregunta es que va a pasar si no se hacen las cosas bien como él dice. De sus dichos se desprende implícitamente la posibilidad de que nos tengamos que volver a encerrar y eso genera mucha angustia. Un caso para tener en cuenta es la pasividad de algunos intendentes , como el caso de Luis Castellano de Rafaela, que avalan la realización de fiestas masivas en donde pueden llegar a ir hasta más de tres mil personas.

Hacia fin de año y cuando las flexibilizaciones del último tiempo muestran una normalidad prepandemia para los santafesinos, la situación epidemiológica vuelve a encender las alarmas. Si bien la evolución de contagios con síntomas importantes e infectados que requieren internación se restringe a casos puntuales (sobre todo en los no vacunados), los centros de testeos en Santa Fe ya advierten una escalada progresiva en las personas asistidas. En tal sentido, el gobernador Omar Perotti y la ministra de Salud Sonia Martorano defendieron el pase sanitario para no tener que realizar restricciones, e instaron a la vacunación y a volver a la senda del cuidado.

Esto se pone de manifiesto al momento de cotejar datos de la Región Santa Fe de Salud, donde se aprecia que la tasa de positividad que se mantuvo durante semanas rondando el 2,5%, en cuestión de un mes el índice actual es del 8% y en paulatino ascenso.

En los seis distintos centros de testeos dispuestos en la ciudad hay un aumento en las personas que se dirigen allí para hisoparse , aunque lejos del funcionamiento al límite sucedido durante los meses de mayo y junio de este año. En plena crisis sanitaria por el gran número de nuevos contagios los centros de testeos de la región llegaron a hisopar a 15.000 personas por mes, cuando actualmente el número ronda los 1.800 mensuales en la región y entre 1.200 y 1.500 en la ciudad.

“Este pase no tiene nada de restrictivo, es un pase habilitante; si no, con la foto que voy viendo, hoy estaríamos planteando restricciones, bajar el aforo”, advirtió la ministra de Salud, en contacto con el gobernador, en el programa Radiópolis (Radio 2).

“No tenemos por qué volver a encerrarnos y tener menos actividades si hacemos las cosas bien”, agregó Perotti.

“Vamos probando de sostener, si miro la foto, la cosa está muy compleja”, insistió Martorano que apeló a completar esquemas. Señaló que hay unas 200.000 personas en Santa Fe que no se colocaron la segunda dosis, lo que demuestra que no están en contra de la vacuna, pero no han completado la inmunización. Si se inocularan, calculó la ministra, la provincia tendría una cobertura epidemiológica por arriba del 80 por ciento.

Primera dosis

La confirmación y puesta en marca del pase sanitario, sumado a la suba de los contagios (con la amenaza de una nueva ola) y la aparición de la nueva variante ómicron provocaron que creciera la campaña de vacunación entre aquellos que, por diversos motivos, optaron por no vacunarse.

Datos a los que pudo acceder UNO Santa Fe revelan que la semana pasada (del 13/12 al 17/12), en la cual el gobierno oficializó el inicio del pase sanitario, el Ministerio de Salud de Santa Fe registró 6.400 nuevos vacunados, mayores de 18, con primera dosis.

Si se lo compara con la última semana completa de noviembre, cuando todavía no estaba en agenda el debate en torno al pase sanitario, el crecimiento es de más del 22 por ciento, ya que entre el 22/11 y el 26/11 se vacunaron con primera dosis un total de 5.242 mayores (1.158 más).

Otro dato relevante son las segundas dosis colocadas, teniendo en cuenta que el pase sanitario exige el esquema completo de vacunación. La semana pasada se pusieron 1.900 segundas dosis, contra apenas 300 de la última semana de noviembre.

Fuente: Uno Santa Fe