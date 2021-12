“¿Quién los paga?”: Javier Milei salió al cruce de Ofelia Fernández por su proyecto de protectores solares gratuitos

El diputado nacional por La Libertad Avanza y economista, Javier Milei, se refirió al reciente proyecto de protectores solares gratuitos anunciado por la legisladora porteña del Frente de Todos, Ofelia Fernández. En ese marco, el libertario aseguró que es “una decisión absolutamente arbitraria” y se preguntó “¿quién los paga?”. Tras ello respondió, todos los que pagan impuestos.

“Habría que explicarle a la chica que no existe tal cosa como un almuerzo gratis, no hay nada gratis. Si estas decidiendo proveer determinado bien del Estado alguien lo tiene que pagar”, expresó anoche en TN, Milei. El economista y referente del liberalismo se auto preguntó “¿quién los paga?” y respondió: “Los pagadores de impuestos”.

Por eso, insistió en que es una decisión absolutamente arbitraria desde la preferencia de una persona. Luego, puso en duda otro tema: “No sea cosa que esté relacionada con la empresa que provea”. Ayer, Ofelia presentó un proyecto para que el protector solar no sea considerado estético sino un medicamento para la prevención de enfermedades. Por lo tanto, que haya acceso gratuito para quien lo necesite.

Molesto por la iniciativa y en un tono sarcástico e irónico, el economista lanzó: “Me parece que es absolutamente justo para mi salud emocional tener una lamborghini y la pagan todos ustedes. No sean malos, no sean avaros, no sean tacaños. Saben lo que implica para mi felicidad, mi cuestión emocional… dale…”. Luego, Milei fue consultado por la vacunación.

“Yo no saqué la foto, me la sacaron. Y es muy complicado desde donde se sacó la foto. Me la sacó alguien que vacuna y está mal, pero no importa. No me da problema decir que las tengo porque si no, no puedo viajar”, explicó Milei luego de la imagen que se viralizó. Luego, señaló: “Vos haces una evaluación de renta riesgo y evalúas si te das la vacuna o no. Yo no pertenezco al grupo de mayor riesgo y es mi decisión”, completó.

Con información de www.elintransigente.com