Sin Viotti en el recinto, al Concejo no le quedó otra que aceptar el veto a la ordenanza "Viotti", que era un mamarracho

El veto de diversos artículos y títulos de la ordenanza 5.311 del Departamento Ejecutivo sugiriendo nuevas redacciones para los mismos fue considerado “pertinente” por los ediles y “aceptado” con los 8 votos reunidos entre el oficialismo y Juntos por el Cambio, con la única ausencia en el recinto del concejal Leonardo Viotti.

Mársico atacó los inconvenientes para montar la denominada “cortina forestal”, la falta de información sobre los productos biológicos de la que habla el veto, la prohibición de fertilizantes y la inviabilidad de los controles por parte del Municipio.

El Cuerpo se constituyó en comisión para permitir el debate libre y Brenda Vimo arrancó defendiendo el veto que “fue analizado minuciosamente por el equipo técnico legal y el fiscal municipal, encontrando varios errores de redacción y de interpretación de los antecedentes legislativos y judiciales por lo cual se hizo este veto propositivo modificando 17 de los 50 artículos de la ordenanza”.

A continuación Mársico desplegó una batería de argumentos, basados en consultas efectuadas y que coinciden plenamente con el sentir de los referentes de los productores de la región (ver nota “Preocupación de Productores Unidos por aspectos del Veto) y sostuvo que hay mucha incertidumbre en los afectados.

De entrada el demócrata-progresista pidió que el proyecto no se vote y vuelva a comisión” porque entiendo y entienden, sobre todo la gente que está con sus campos en el periurbano que es mejor esperar que la norma adquiera vigencia a partir de las cinco sesiones como establece la ley de municipios y de esa manera ganar un tiempo. ¿Por qué se pide ganar un tiempo?, porque el artículo 26, que es el 10 del veto, qué fue replanteado por el Departamento ejecutivo, dice que el cronograma de plantación no debería exceder de un plazo máximo de 24 meses contados desde la sanción de la presente Ordenanza, pudiéndose solicitar una ampliación de plazo de hasta 12 meses cuando se encuentre debidamente justificada la imposibilidad de construcción de dicha cortina forestal en el tiempo establecido. De no cumplirse con el cronograma se le prohibirá la aplicación de fitosanitarios de síntesis química en los primeros 400 metros contados desde el límite que marca el inicio del área de aplicaciones restringidas y fiscalizadas hasta tanto no se regularice el mismo, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones contempladas en Título 13 de la presente”.

SIN ARGUMENTOS

Y en el mismo sentido, agregó que “hay que plantar 36 mil árboles en tres años. Son 40 kilómetros. Árboles que están sometidos a condiciones climáticas, al vandalismo, hay que mantenerlos, darles condiciones de crecimiento y esto preocupa, genera desconcierto en el sector productivo por las complejidades que trae la cortina. Yo sé que no es mucho tiempo más, pero por lo menos extendemos la norma para poder organizar esta situación. Entonces, ¿porque no lo apoyamos?. ¿Cuál es el motivo para que estén pidiendo que se voté esto hoy?. ¿Cuál es el fundamento que ustedes tienen para no postergar esto?. De todos modos queda derogada la ordenanza, se aplica la anterior y el 19 de marzo empieza a regir está”.

Sobre los productos de origen biológico a aplicar y la falta de información sobre ellos que se marca en el veto, Mársico apuntó que “los productores están buscando la información, que ya está para llevar al Ejecutivo. Ya están todos los productos en SENASA, los que se pueden utilizar y van a traer en la carpeta acá para colaborar y que se sepa cuáles son los productos y que el Ejecutivo tenga herramientas para que transcurridos los 180 días sus dudas estén evacuadas. Pero son dudas qué estaban ya especificadas, entiendo que había 10 días para justificar la norma veto y a veces los tiempos no dan”. “Hay un tema que no quiero dejar de citar y tiene que ver con los fertilizantes, qué se han sacado de uso. El artículo 14 del veto deja planteado productos fitosanitarios de origen orgánicos y/o biológicos y tendrían que haber puestos productos orgánicos, biológicos y fertilizantes. Es necesario fertilizar la tierra, se tiene que permitir eso. Son fertilizantes de origen mineral, de aplicación líquida o sólida, qué, si no se los tiene, se genera un efecto de deterioro y empobrecimiento del suelo”, indicó manifestando una de las mayores preocupaciones de los productores por la nueva norma.

Y cerró disparando contra la imposibilidad de fiscalizar la aplicación de agroquímicos por falta de personal municipal. “Los productores quieren que los controlen, pero no hay estructura en el Municipio para hacerlo. Aquí, se deberá generar un sistema que permita pulverizar denunciando la pulverización, pero no esperando que venga el remis con la ingeniera agrónoma a controlarlo. Va a ser imposible fiscalizar en las más de 11.500 hectáreas. Entonces este tipo de controles habrá que regularlos por decreto porque va a ser imposible todo eso. Hoy, un productor quiere pulverizar no tiene turno hasta dentro una semana porque no hay personal. Si hay que esperar una semana para que te den un turno y vayan a controlar, te agarra una isoca y se pierde la producción, pero acá parecería que decir se pierde la producción es mala palabra y no es así son gente que está apostando a la ciudad que está invirtiendo aquí también si se quiere entonces defendamos la producción”

Fue el concejal Juan Senn quien le contestó a Mársico y señaló que se debe “reconocer el trabajo del fiscal porque no elaboró el veto propositivo de los 17 artículos encerrado en su oficina sino que lo hizo juntándose con productores, con gente la Sociedad Rural, con ambientalistas y con muchos otros actores que intervienen en la temática. Fuimos convocados a Intendencia donde se nos explicó cada una de estas cuestiones y que hemos aceptado”.

A su vez, el Justicialista recordó que “todavía falta una instancia que es la reglamentación y seguramente ahí van a estar contemplada muchas de estas cosas qué estás (por Mársico) exponiendo y también se le pueden acercar recomendaciones al Ejecutivo para que pueda llevar adelante la reglamentación. Vuelvo destacar el trabajo del Fiscal qué se juntó con los actores principales, entre ellos la Sociedad Rural, y no hubo manifestaciones como las tuyas”

SENSATO

En el cierre del debate, Germán Bottero (UCR-JxC) explicó que “más allá de algunos errores que, por supuesto, cometemos porque no tenemos la mirada de un fiscal, en este Concejo municipal, esta cuestión estos 180 días para la entrada en vigencia de una norma de este tipo nos parece sensato por varios motivos incluso algunos que benefician al productor porque estamos en plena campaña de soja y si cambiamos las reglas de juegos hoy los podemos perjudicar. Y también me parece que es sensato porque al Municipio en estos 180 días le brindamos cierto resguardo jurídico porque estamos caminando en una cornisa, en un límite muy fino dónde como Estado debemos garantizar que las cosas se hagan bien y que los productos que habilitemos en ese espacio biológico sepamos que no alteramos ese principio no regresión (Derecho Ambiental) para todas estas cuestiones nos pidió el fiscal 180 días para avanzar y no parece, reitero, sensato ilógico y dárselo”

LICENCIA

Otro de los temas acordados en la sesión fue el acuerdo para otorgar el Intendente Luis Castellano “permiso para ausentarse del Municipio desde el 10 de enero de 2022 al 28 de enero del 2022, ambos inclusive

NUEVA CONDUCCIÓN DE CAEPAM

Sobre tablas, y por unanimidad, se aprobó (proyecto de resolución) la “designación de los nuevos integrantes del Directorio del ente autárquico Comisión de Apoyo Económico para Agentes Municipales para el período comprendido entre el 22 de diciembre de 2021 y el 21 de diciembre de 2023”

Como vocales titulares: Silvana Ramos, Jorgelina Nasi, Alejandro Burgos, Maria Isabel Pettinatti y Priscila Müller; como Vocales Suplentes: Carolina Albrecht y Laura Fernández. El Síndico titular será Heriberto Lanfranco y el Síndico suplente, Darío Alfredo Cocco.

