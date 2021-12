Macri también criticó a los diputados que se fueron de viaje y facilitaron la victoria del oficialismo en la sesión por Bienes Personales

El ex presidente Mauricio Macri se sumó este domingo a las críticas internas a los diputados de Juntos por el Cambio que se fueron de viaje y facilitaron la victoria del oficialismo en la sesión por Bienes Personales. “Me cayó mal; sos elegido, tenés que estar en el lugar al que te comprometiste”, planteó el ex mandatario en relación a la situación de Álvaro González (PRO) y Gabriela Brouwer de Koning (UCR).

“Cuando hay tanta mala fe del otro lado, donde no se puede dialogar, donde no se quiere componer, donde no entendieron que perdieron una elección, más que nunca necesitás estar al pie del cañón”, agregó Macri.

Con relación a esto, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, anticipó que pedirá sanciones contra los legisladores. Lo planteará a sus pares de la Mesa Nacional de la coalición opositora cuando se reúnan este lunes.

Por otro lado, y en una entrevista con el diario El Sol, Macri rechazó la implementación del pasaporte sanitario: “Son cosas muy difíciles de implementar. ¿Quién y cómo se administra? Son cosas que se plantean para mundos ideales, pero que usan los autoritarios para atacar libertades”, afirmó.

También destacó la unidad de la coalición opositora a pesar de las turbulencias que se hicieron públicas luego de las elecciones legislativas. “Cualquiera que hoy se equivoque y saque los pies del plato de Juntos por el Cambio desaparece. Hay una conciencia muy grande, por eso ha habido tanto enojo con pequeños tironeos que en otra época no hubieran llamado ni siquiera la atención. Hay mucha vocación para que las cosas cambien y para eso se espera de los dirigentes generosidad, épica y compromiso con la transformación”, aseguró.

El ex Presidente, durante la semana pasada, hizo un balance del año donde también habló del rol de JxC y volvió a criticar al kirchnerismo.

“Termina un año que en realidad son casi dos, porque se unen de manera inseparable las mentiras y las innumerables decisiones equivocadas tomadas por el Gobierno en 2020 y 2021. Entre otras: el manejo insensato de la pandemia; el falso heroísmo de la vacuna rusa, traída entre lágrimas por Aerolíneas Argentinas; los infames vacunatorios VIP que prefieren no recordar; y la destrucción total de la economía”, afirmó Macri en su texto, que acompañó con la foto del festejo de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, en la quinta de Olivos, en medio de la pandemia.

Además, ratificó sus cuestionamientos a las políticas sanitarias y económicas del Gobierno, acusó al Presidente de “mentiroso” y destacó el triunfo opositor en las últimas elecciones. “La gente votó en contra del gobierno que miente y que los empobreció”.

“Termina 2021, el año donde vimos al kirchnerismo intentar una vez más presionar y atropellar jueces -en algunos casos con éxito- para garantizar su impunidad”, completó Macri.

Por otro lado, y con relación a la puja interna dentro de la coalición opositora, aseguró: “Esta luz que se encendió en la última elección, si no somos cuidadosos, puede ser arrebatada en un soplido. Por eso necesitamos mucha firmeza, unidad, paciencia, templanza, diálogo y serenidad, para cuidar esa luz, esa ilusión de ser un país mejor”, afirmó.

Con información de www.infobae.com