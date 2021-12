Alberto Fernández convocó a los gobernadores a una reunión con Guzmán para que les explique cómo está la negociación con el FMI

El presidente Alberto Fernández convocó este lunes a todos los gobernadores y al Jefe de Gobierno porteño, a un encuentro que se llevará adelante el 5 de enero, a las 17, en la Casa Rosada y en el que el ministro de Economía, Martín Guzmán, les explicará a todos los mandatarios los detalles de cómo está la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Jefe de Estado realizó la invitación frente a 23 gobernadores y vicegobernadores que llegaron hasta Balcarce 50 para respaldar el consenso. El único ausente fue el mandatario porteño, Horacio Rodríguez Larreta. “El tema de la deuda no es un problema del Gobierno, sino de toda la Argentina. Cuánto más transparentemos, mejor va a ser”, sostuvo.

En esa línea, Fernández remarcó que le “importa mucho” que los gobernadores estén al tanto de la negociación con el Fondo y por eso quiere que Guzmán “les explique, con mucho detalle, cómo está la discusión que tenemos con el FMI”.

“Quiero que les explique cuál es la propuesta de la Argentina y cuáles son los problemas que estamos encontrando. Que sepan en qué punto está la negociación con el Fondo”, indicó. El Presidente remarcó que para él es importante que “todos estén enterados de todo” porque es importante “para la salida que la Argentina necesita encontrar”.

El Presidente recordó que una vez que ese acuerdo se cierre, se enviará al Congreso en búsqueda de la aprobación de todo el arco político. Además, detalló que el Consenso Fiscal que se firmó le sirve al Gobierno en la negociación con el FMI. “Nos muestra como un país que proyecta el futuro en términos fiscales racionales y con el consenso de todos los gobiernos”, explicó.

Para el Gobierno el respaldo mayoritario de las provincias le sirve para mostrar, de cara a Washington, que está buscando un acuerdo con los gobiernos de todos los partidos políticos con el objetivo de tener una proyección fiscal razonable y ordenada. En definitiva, es una señal de consenso interno que suma en la hilera de gestos que desde la Casa Rosada se enviaron al Fondo durante las negociaciones.

Los gobernadores de la UCR, Gustavo Valdés, Gerardo Morales y Rodolfo Suárez, celebraron el gesto del Gobierno porque, hasta el momento, no tienen ningún tipo de información sobre cómo avanza la negociación con el FMI. Rodríguez Larreta también fue invitado y se estima que estará, ya que en esta oportunidad su ausencia se debió a que tiene un reclamo pendiente en la Corte Suprema por la quita de la coparticipación.

Fernández no dejó pasar por alto la ausencia del Jefe de Gobierno porteño. “Lamento que haya quedado sin firmar este consenso la Ciudad de Buenos Aires. Porque cuando se llevaba los puntos de coparticipación, lo hacia sin consenso”, sentenció el Presidente frente a la mirada de los gobernadores.

Rodríguez Larreta le respondió un par de horas después en una conferencia de prensa. “Nos piden firmar un acuerdo que permite el aumento de impuestos, cuando nosotros creemos que el camino que hay que seguir es la baja de impuestos, que es la que veníamos transitando con el Consenso Fiscal del 2017″, sostuvo.

Previo a la reunión en Casa Rosada, los tres gobernadores radicales participaron del encuentro de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio y anticiparon a sus pares que firmarían el consenso, pero que no aumentarían ni crearían ningún impuesto, modalidad que permite el nuevo pacto entre el gobierno nacional y las provincias.

La posición de los gobernadores fue acordada durante la reunión de la cúpula de Juntos por el Cambio. Los mandatarios explicaron los motivos por el que acompañaban el Consenso y Rodríguez Larreta hizo lo suyo anticipando que respaldarlo implicaba desistir de seguir con su reclamo en la Justicia por el recorte en los fondos de la coparticipación.

Más tarde, en la conferencia de prensa que brindó para marcar su postura, señaló: “Quieren obligarnos a todos los argentinos que vivimos en la Ciudad a renunciar al derecho de reclamar los fondos que nos quitaron inconstitucionalmente”. Al día de hoy la relación entre el gobierno porteño y el nacional es nula. No hay puentes de contacto.

En el encuentro también habló el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, que insistió en señalar que el Consenso Fiscal “no aumenta impuestos, sino que pone topes a la suba de impuestos”. En esa línea, agregó: “Todos los gobernadores y gobernadoras que están firmando este consenso fiscal están autolimitando la suba de impuestos”.

Además, al igual que Fernández, cuestionó al Jefe de Gobierno porteño. “La Ciudad de Buenos Aires no forma parte del Consenso. Tienen un argumento que en lo mediático es más simpático. Eso sí. Pueden aumentar más los impuestos”, resaltó.

Firmaron el nuevo acuerdo los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires); Raúl Jalil (Catamarca); Jorge Capitanich (Chaco); Gustavo Valdés (Corrientes); Gerardo Morales (Jujuy); Ricardo Quintela (La Rioja); Rodolfo Suárez (Mendoza); Oscar Herrera Ahuad (Misiones); Omar Gutiérrez (Neuquén); Arabela Carreras (Río Negro); Gustavo Sáenz (Salta); Sergio Uñac (San Juan); Alicia Kirchner (Santa Cruz); Omar Perotti (Santa Fe); Gerardo Zamora (Santiago del Estero), además de la vicegobernadora de Tierra del Fuego, Mónica Urquiza; la vicegobernadora de Entre Ríos, María Laura Stratta; el vicegobernador de Córdoba, Manuel Calvo, y el vicegobernador a cargo del Ejecutivo de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

Asistió también al acto el mandatario de La Pampa, Sergio Ziliotto, cuya provincia, junto con la de San Luis, no había adherido al Consenso que se suscribió durante el Gobierno del ex presidente Mauricio Macri, y por eso no necesitan actualizar los parámetros del acuerdo.

* Para www.infobae.com