Nicolás Cabré reveló que tuvo un romance secreto con una famosa: “Sí, sí y sí”

Algunos días atrás, Nicolás Cabré fue invitado a Los Mammones. En un mano a mano con Jey Mammon, el actor hizo un repaso de sus 30 años de trayectoria, compartió algunas anécdotas y reflexionó sobre la profesión. La entrevista tuvo lugar tras su reciente separación con Laurita Fernández.

“De todos los romances que se te adjudicaron, ¿alguno fue mentira?”, consultó, sin filtro, el conductor y Cabré respondió con un contundente “sí”. Luego, se refirió a su pasado oculto y fue al hueso. “¿Estuviste con una famosa que no sepamos?”, dijo Jey y Nicolás Cabré no dudó: “Sí, sí y sí”, disparó.

Sobre su vida privada, Nicolás Cabré también habló sobre su vínculo con la China Suárez, mamá de su única hija. “Estamos todo el tiempo hablando… Que sí, que no y qué decidimos. Nadie tiene la verdad absoluta. Con la China hablamos cinco veces por día: tema único es Rufina. Es estar lo más que se pueda”, señaló en la misma entrevista.



Muy relajado, reflexivo y cómodo, el actor también se refirió a su vínculo con la pequeña Rufina e hizo una emotiva reflexión. “Hoy, cuando a lo mejor miro a Rufina, descubro que me enseñó lo que es sonreír, y estoy mucho más cerca de esa sonrisa de mi papá y no es material, es mi hija que me dio un abrazo”, dijo sobre la hija que tuvo con la China Suárez.

“Yo aprendo día a día y Rufi me va enseñando. A mí me pega unos cachetazos hermosos. Tengo la suerte de ser compañero. Dar un consejo a un padre es casi imposible, se aprende y hay que estar atentos desde las mínimas cosas”, añadió Nicolás Cabré.

Entre otras preguntas, el conductor le consultó acerca de un episodio que vivió sobre las tablas: “Hiciste una obra fabulosa con Ricardo Darín y Ana María Picchio. Escena en donde, reza la historia, te tiraste un pedo sonoro que se escuchó hasta la quinta fila”.

Fuente: la100.cienradios.com