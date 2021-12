Aseguran que Aníbal Fernández y Esmeralda Mitre están en pareja

Si de noticias inesperadas se trata, definitivamente, ésta ocupa el podio. Para cerrar el año de forma explosiva, este lunes comenzó a circular una fuerte versión que asegura que Aníbal Fernández y Esmeralda Mitre estarían comenzando a escribir su historia de amor.

Según confirmaron en A la tarde, el Ministro de Seguridad de la Nación y la actriz empezaron a salir luego que se conocieran por Twitter. El responsable de contar al aire la noticia en el ciclo conducido por Karina Mazzoco en la pantalla de América fue Diego Esteves. El periodista de origen brasileño que se encuentra hace años trabajando en el mundo del espectáculo de nuestro país afirmó que Aníbal y Esmeralda estarían en las primeras instancias de su noviazgo.

“Trabaja a la vuelta de la casa de Esmeralda y mantuvieron muchas reuniones en el último tiempo porque Aníbal la ayudó con cuestiones que tienen que ver con la sucesión de su padre. Es abogado y conoce bien el Estado”, comenzó diciendo Esteves. “La fuente es irrefutable”, afirmó, dando por confirmado el romance y confiando ciegamente en quien le brindó la información. Por el momento, ninguno de los dos, ni la actriz ni el ministro salieron a aclarar o desmentir la información.



Tiempo atrás, Esmeralda Mitre habría sorprendido con sus declaraciones a la prensa sobre Aníbal Fernández. “Ojalá hubiera una persona en el PRO como Aníbal Fernández, culta, inteligente, fuerte, educado, con señorío”, señaló.

Antes de confirmar este romance, Esmeralda Mitre estaba en pareja con Juan Cruz Padilla, un fotógrafo. “Pensé que me iba a resultar mucho más difícil después de estar tanto tiempo con un hombre tan inteligente, pero sucedió”, dijo sobre aquella relación.

Sin embargo, este romance no habría terminado bien porque, según circuló a finales de 2019, la empresaria y actriz estuvo involucrada en escándalos y violencia. “Se me metió por la terraza, tuve que llamar a la policía. En cualquier momento voy a los medios. Terminé llamando a la policía ¿entendés?” habría sido el audio que circuló en ese entonces sobre Padilla.

