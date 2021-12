Moria Casán defenestró a Wanda Nara: “Llegaste a Netflix porque tu marido te fue infiel”

El año para Wanda Nara fue realmente intenso con todo el escándalo entre ella, su pareja, Mauro Icardi y la China Suárez. Pero en esta oportunidad, quien la metió en el ojo de la tormenta fue Moria Casán, quien la criticó duramente por una publicidad que la rubia realizó para una serie.

Días atrás, Netflix recurrió a una de sus conocidas estrategias para promocionar la segunda temporada de Emily in Paris, serie original de la plataforma, donde eligió a la empresaria para ser la figura que invite a los usuarios a ver los nuevos episodios de la serie. En ese sentido, La One no tuvo piedad a la hora de opinar.

A su vez Moria Casán recordó que la participación se concretó gracias al escándalo que protagonizó en los últimos meses con Mauro Icardi y la China Suárez.



En su perfil de Instagram, la manager futbolística posteó una escena donde se la ve recorrer algunas de las emblemáticas atracciones de la capital francesa. “Cuando haga el casting de la Wanda francesa no sé de qué me voy a disfrazar porque Wanda hay una sola, pero ella es la Emily argentina”, acotó en el pie de la publicación.

En Moria es Moria (El Nueve), la One reaccionó a la actuación de la hermana de Zaira y no se guardó nada a la hora de dar su veredicto. Fiel a su lengua karateka, la conductora le recordó que a ella le tocó hacer una participación similar a raíz de su recordado escándalo en Paraguay por el que permaneció detenida por unos meses en aquel país.

“Wandita querida de mi vida: llegaste a Netflix porque tu marido te fue infiel, Mauro se manda una cag… más y te nominan al Premio Nobel”, sentenció Moria Casán, sin pelos en la lengua. A su vez dijo que Wanda siempre fue disruptiva y dijo que se pone todas las cucardas de las vanguardias existentes, cuando salió del “Terere country”.

“Besos a todos los paraguayos, por una joya absolutamente berreta que nunca me choreé”, continuó para dejar en claro que lo que hizo Wanda ya lo había hecho ella en el pasado