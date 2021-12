Eugenio Zaffaroni, sobre el video de Villegas: “¿Eran tan idiotas de filmarse?”

El ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, se refirió al video que se conoció en las últimas horas en el que quedó registrada una reunión en la que el entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, promovía el armado de causas judiciales contra los sindicatos: aseguró que se trata de una prueba más de la “persecución política” y el “lawfare” que funcionó durante el gobierno de Mauricio Macri.

Para el jurista lo que se ve en las imágenes que forman parte de una denuncia que la Agencia Federal de Inteligencia radicó en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal número 3 de La Plata, “son pruebas sobreabundantes”.

Zaffaroni aseguró que de esa manera funcionó la denominada “mesa judicial” durante los años que gobernó el macrismo: “Con jueces prevaricadores, agentes de inteligencia y servicios de comunicación. Hay que hacer algo con este poder judicial que se presenta a este tipo de manejos”.

“En todo esto que ya sabemos, de extorsiones a jueces, aprietes, hay algo que me pregunto: ¿eran tan idiotas de filmarse o en realidad lo que querían con esto era dejar comprometidos a sus interlocutores? No lo entiendo, me queda esa duda en el fondo”, planteó durante un reportaje. Así, puso en duda si la filmación supuestamente encontrada por error no sería en realidad para apretar a quienes estaban allí reunidos.

En el video que la titular de la AFI, Cristina Caamaño, presentó ante el juzgado federal se explica con detalle cómo se armaban las causas judiciales para meter presos a sindicalistas con la connivencia de jueces y fiscales.

A partir de la filtración, el jurista consideró que lo que debería suceder es que la Justicia procese a todas las personas implicadas en el video como parte de una “asociación ilícita”, pero se mostró escéptico con que eso suceda: “Desconfío mucho que en Comodoro Py se haga algo eficaz de esto”.

“Acá debería haber un procesamiento de estas personas porque configuran una asociación ilícita. Creo que este material hay que someterlo a una revisión extraordinaria por parte de la Corte Suprema, anular sentencias y someterlas a una revisión. Pero esto es algo que no va a pasar”, concluyó Zaffaroni.

Esta mañana, en diálogo con Infobae, Villegas pidió disculpas por haber dicho que quería crear “una Gestapo” para perseguir a opositores mediante el armado de causas judiciales y calificó de “ilegal” la grabación que fue presentada ante la Justicia por el Gobierno actual como prueba de la existencia de una “mesa judicial”.

Con información de www.infobae.com