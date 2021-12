Malas noticias para el Gobierno: se frena el viento de cola y habrá menos dólares por ventas al mundo en 2022

En un escenario de necesidad de dólares ante la escasez de reservas, una de las claves de la oferta de divisas en 2022 va a pasar por las exportaciones.

La consultora Abeceb planteó que "en una economía cuasi cerrada y con cepo, las exportaciones volverán a constituirse en casi la única fuente de ingresos de divisas" ya que en esta coyuntura "se espera que las otras fuentes potenciales alternativas (endeudamiento público y privado con el exterior, Inversión extranjera directa, etc) sigan en niveles insignificantes".

De igual mirada, Federico Moll, director de Ecolatina, dijo a iProfesional que "en un contexto de cuenta de capital cerrada, sin financiamiento ni inversiones externas y sin turismo receptivo las exportaciones son las únicas generadoras de divisas que tiene la economía".

Y el gobierno apunta los cañones hacia ese foco. Esta semana presentó el plan de Promoción de Exportaciones de 2022 que contempla para el próximo año como la participación argentina en 142 ferias internacionales, la realización de 48 rondas de negocios, 58 misiones comerciales, 9 talleres de oferta tecnológica y 23 acciones de posicionamiento sectorial.

De acuerdo a las cifras del INDEC difundidas este jueves 23 de diciembre, las exportaciones en los primeros once meses del año acumulan un incremento de 38,9% interanual. Y la balanza comercial registró en ese lapso un superávit de u$s12.528 millones

Según la expectativa del gobierno, a fin de 2021 las exportaciones alcanzarán una cifra en torno a u$s77.000-u$s78.000 millones lo que implica el máximo registro alcanzado desde 2013, y un superávit comercial de 13.940 millones de dólares, que representa el mayor de la última década.

El canciller Santiago Cafiero remarcó que "buscamos que se incorporen diferentes vectores de desarrollo y estamos viendo celosamente como se le agrega valor a las exportaciones, con capacidades que tenemos que ir involucrando en este gran desafío de Estado que es llegar a los u$s100.000 millones anuales".

En el fallido proyecto de ley de Presupuesto 2022, el ministro de Economía Martín Guzmán proyectó un crecimiento de las exportaciones en cantidades de 7,5% interanual, y en valores un alza de 5,9%.

¿Es posible que las exportaciones crezcan a esos niveles?

Este año las exportaciones terminarán con un crecimiento en torno al 40%, impulsado "por el boom" de los precios de las materias primas -la soja llegó a un pico de u$s680- "la fuerte recuperación de las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) traccionadas por Brasil, y la recuperación del crecimiento global", sostuvo Abeceb.

Pero los analistas consultados por iProfesional tildaron de "optimista" y "ambiciosa" la estimación de ventas externas prevista por Guzmán para 2022 dado que vislumbran un contexto internacional menos favorable que implicará un valor inferior de las commodities, y una menor demanda.

En ese marco, Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, precisó que en la consultora proyectan una caída de las exportaciones en valores de 5,5% interanual, en tanto que medidas en cantidades calculan un alza de 4,5%.

Moll estimó una retracción "en dólares de 6%" en las ventas externas, en Abeceb pronosticaron una caída en valores de 3% interanual, mientras que Víctor Ruilova, economista Senior de EconViews, comentó que el escenario base de la consultora es que "habrá una depreciación del 70% en 2022" y que en "ese esquema las exportaciones en cantidades van a crecer, aunque 7,5% interanual me parece optimista, un 4% o 5% suena más real, pero hay riesgos a la baja".

El analista y desarrollador en negocios internacionales Marcelo Elizondo concordó que "el 7,5% de Guzmán es muy optimista, en el mejor de los casos las exportaciones pueden aumentar 3% o 4%" aunque no desechó la posibilidad de un crecimiento neutro o incluso "que caigan algo", y explicó que el escenario dependerá de lo que suceda con los precios internacionales.

¿Qué factores causan un deterioro del contexto internacional?

"Hay un montón de factores que se dieron este año que no van a estar en 2022, el primero es que el comercio total en el mundo crece 10,5%, un alza enorme que genera demanda de productos argentinos y que no se va a repetir. En 2022 se estima que el comercio global va a crecer 4% según la OMC", señaló Elizondo.

Además, el analista sostuvo que habrá "menos demanda de Brasil" porque se prevé que la economía del principal socio comercial de Argentina crezca en 2022 "solo 0,5%".

Al respecto, Menescaldi puntualizó que "Brasil representa un 15% de las exportaciones totales de Argentina, y significa el 32% de las ventas externas de MOI"

"La diferencia pasa por la exportación industrial, esa es la que no veo traccionando hacia adelante el próximo año con Brasil sin crecimiento", fundamentó.

Asimismo, Menescaldi remarcó que en materia de exportaciones "este año hubo una situación espectacular, el precio de la soja se fue a u$s 680, pero hoy está en u$s 480"

"Por el contexto internacional prevemos que esta baja en el precio de las materias primas se mantenga porque en la medida que Estados Unidos retire estímulos monetarios y suba las tasas de interés (como ya anunció la Reserva Federal) eso provocará una apreciación del dólar" que afecta a los países emergentes (que demandarán menos) y "por ende, una caída de los valores de las commodities"".

Ante este panorama, el economista prevé que en valores "las exportaciones agroindustriales nacionales desciendan en torno al 11% en 2022".

Elizondo auguró además una menor demanda de exportaciones por parte de China "que está revisando a la baja la evolución de su PBI", consideró que la economía del país asiático "está sobreendeudada, con mucha inversión ineficiente y entrando en una política muy riesgosa de mayores regulaciones" y advirtió que esa situación "enciende una luz amarilla".

Otro factor de riesgo que marcó Ruilova y que puede impactar en las exportaciones del campo es "el climatológico, porque ya se advirtió que hay relativa posibilidad de que afecte el fenómeno de La Niña, y eso es sequía".

Factores locales

A ese combo, Elizondo sumó los "los factores domésticos: brecha cambiaria, mucha inestabilidad que produce la inflación que desalienta negocios internacionales porque no permite el cálculo económico en moneda dura, atraso cambiario, no hay acceso a financiamiento, mucho problema con las importaciones que hoy son necesarias para insumos y bienes de capital".

En sintonía, Ruilova evaluó que "7,5% de crecimiento de exportaciones es ambicioso si no hay un cambio en el esquema macroeconómico, porque cuando hay una brecha como la actual se tratan de demorar la mayor cantidad de exportaciones, y adelantar las importaciones que se puedan".

De igual diagnóstico, Moll alegó que "una brecha de casi 100%, expectativas negativas respecto a la evolución del tipo de cambio y un nivel de incertidumbre tan alto acerca de los precios relativos de la economía y los tiempos de retorno de las inversiones hace que sea imposible pensar en un crecimiento significativo de las cantidades exportadas".

Exportaciones por u$s100.000 millones: ¿objetivo posible?

El veredicto de los economistas fue unánime: "estabilizar la macroeconomía" y "dar previsibilidad".

Menescaldi aseguró que "para que las exportaciones crezcan a ese valor lo mínimo que hay que hacer es estabilizar la macroeconomía" porque "poder exportar requiere inversión, tiempo, poder planear".

"Hoy no podes planear a tres meses. Quizás para exportar tengo que invertir, comprar máquinas. Eso implica previsibilidad y hoy no está. No se sabe qué va a pasar mañana o de acá a dos años. Si se va apreciar de vuelta la moneda, si va a subir el costo laboral, si van a subir los derechos de exportación", enfatizó.

A su criterio, "hoy no podes planear hacer un proyecto de exportación, salvo en algunos segmentos como puede ser la minería, el petróleo que pasan por otros números, eventualmente pasan por otro MULC (Mercado Único y Libre de Cambio).te dejan sacar los dólares afuera".

En igual línea, Ruilova aseveró que "la inestabilidad mata mercados" de exportación.

"Para incentivar las exportaciones lo que se necesita es estabilidad macroeconómica y en particular estabilidad en el tipo de cambio real, que este año se apreció 13%-15%, eso quiere decir que le estás sacando competitividad al exportador", subrayó.

El economista juzgó que "más que presentar un plan de exportador, lo que se requiere es estabilidad en el tipo de cambio real".

"El exportador lo que quiere es tener una rentabilidad más o menos estable que le permita planificar. Hoy no hay incentivo a exportar. La brecha es un desincentivo, las regulaciones que cambian, y el tipo de cambio real que no sabes si se aprecia o se deprecia es un desincentivo. Parece raro que el gobierno se plantee un plan de u$s100.000 millones cuando no se plantea cambiar esos desestímulos que hay hoy", concluyó.

* Para www.iprofesional.com