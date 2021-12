Interna en Juntos por el Cambio: quién lidera el espacio de acuerdo a las encuestas

Había pasado poco más de un mes desde que Juntos por el Cambio se impuso como la fuerza más votada a nivel nacional en los comicios legislativos cuando comenzaron a sobrevolar algunas luchas internas que apuntan ya a las elecciones presidenciales en 2023.

Ni lentos ni perezosos en esta coalición ya están midiendo a los "presidenciables". Y si bien no escasean las internas en un bloque que ya se dividió oficialmente en el Congreso, el liderazgo del espacio parece hoy más diseminado que en épocas anteriores, cuando lo conducía el expresidente Mauricio Macri.

En la actualidad aparecen en ese lugar destacado tanto el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como la líder del PRO, Patricia Bullrich, la flamante senadora María Eugenia Vidal, y hasta el emergente radical de prontuario más "corto" en cuanto a la política pero con una excelente campaña en 2021, Facundo Manes.

A todo esto, ¿quiénes piensan los argentinos que conduce Juntos por el Cambio? Las últimas encuestas de opinión pública post elecciones legislativas pueden dar algunas pistas.

¿Quién piensa la gente que lidera JxC?

Por un lado, en la edición de diciembre de la Encuesta Nacional Argentina que realiza la consultora Solmoirago, el 24% de los encuestados consideraron que el líder de la oposición es actualmente Mauricio Macri, seguido de Patricia Bullrich con 20,7%, y de lejos (con 18,2%) por Horacio Rodríguez Larreta.

Este no es un dato menor si se tiene en cuenta que la dirigente del PRO aparece también al tope del ranking de la oposición en cuanto a su imagen positiva (61%). Macri está recién en el quinto escalón, con 43,9% y una imagen negativa que supera a la que cosecha entre sus seguidores. Más aún, al consultarle a los encuestados que votaron en noviembre por este espacio político a quién elegirían en este momento como candidato a Presidente, el 27,3% prefirió a Bullrich antes que a Macri (20,7%)

En esta encuesta, es Rodríguez Larreta el que está segundo en imagen positiva (58,6%); María Eugenia Vidal está tercera (52,7%) y el diputado cordobés, Mario Negri, cuarto (45,3%).

El trabajo del politólogo Cristian Solmoirago relevó un total de 2.200 casos de mayores de 16 años entre el 14 y el 19 de diciembre; es decir, un mes después de que se conocieran los resultados de las elecciones legislativas. En el sondeo, la inflación, la inseguridad, la corrupción, el desempleo y el dólar aparecieron como los principales temas de preocupación de los argentinos.

"Vimos en este último estudio algunos números respecto del liderazgo diferentes de los que teníamos anteriormente. Pero hay que tener cuidado en el análisis ya que en el caso de la oposición sigue sin haber un líder claro, como si tiene en el oficialismo la vicepresidenta Cristina Fernández. En el caso de JxC, el liderazgo está atomizado y de acuerdo a lo que sucede o a la agenda del mes, puede rankear primero Rodríguez Larreta, Macri o como en esta oportunidad, Patricia Bullrich, siempre dentro de este 30% de intención de voto que tiene el espacio", explicó Solmoirago a iProfesional.

Por su parte, de la tradicional Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) que realiza la Universidad de San Andrés, emerge que Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta están empatados: el 24% de los encuestados considera que el expresidente es el líder de la oposición, mientras que otro 24% opina que es jefe de Gobierno porteño. Otro 13% cree que la mayor representante de la oposición es María Eugenia Vidal, un 11% ubica en ese puesto al economista ultraliberal y senador, Javier Milei, y un 10% a Patricia Bullrich.

El trabajo que dirige el politólogo Diego Reynoso va un paso más allá y especifica que para los votantes del Frente de Todos, el líder de la oposición es Rodríguez Larreta (46%) y solo un 23% mencionó al expresidente; mientras que 29% de los electores de Juntos por el Cambio consideran que el líder es Mauricio Macri, un 23% piensa que es el Jefe de Gobierno porteño y un 18% incluso ya apunta a Patricia Bullrich.

"Este dato, cuando lo segmentamos de esta forma, da por agregado un resultado global de un empate. Hoy hay un cuarto de la sociedad a nivel de preferencias generales que considera que el líder de la oposición es el expresidente y otro cuarto que indica a Rodríguez Larreta. Es un dato muy interesante porque muestra una divergencia entre quienes piensan que lideran entre los votantes de uno y otro espacio, cuando respecto al oficialismo hay casi una unanimidad en la opinión de que la líder es Cristina Fernández de Kirchner. Y esa unanimidad se ve más fuertemente entre los votantes de JxC (87%) que entre los del FdT (67%) donde un 23% considera como líder a Alberto Fernández", dijo Reynoso a iProfesional.

Vale la pena aclarar que en este estudio, a nivel general, Horacio Rodríguez Larreta aparece como el político con mejor imagen positiva (45%) seguido de María Eugenia Vidal (38%), Patricia Bullrich (37%), Roberto Lavagna (31%) y recién después de ellos, el Presidente Alberto Fernández (27%).

En la encuesta de UdeSA se relevó la opinión de mil personas mayores de 18 años entre el 13 y el 17 de diciembre últimos. Nuevamente, la inflación, la corrupción y la delincuencia/inseguridad fueron mencionados en ese orden como los principales problemas que afectan al país.

La preocupación por la inflación sigue en ascenso desde junio de 2020 de acuerdo a la ESPOP, y la inseguridad está también en tendencia ascendente en este estudio desde la edición de mayo de este año. No obstante, la inflación es la cuestión principal para los votantes del Frente de Todos, con el 56% de sus menciones, en tanto que para el 55% de los electores de Juntos por el Cambio, la corrupción es la central.

Y el último relevamiento en darse a conocer fue de CB Consultora, dirigido por Cristian Buttie, que se realizó a más de 1500 personas entre el 17 y el 20 de diciembre.

En este caso, se consultó directamente por un potencial voto para las elecciones presidenciales de 2023, y el 34,8% de los encuestados dijo que si tuviera que definir hoy votaría a un candidato de Juntos por el Cambio. Un cuarto de la muestra (25,6%) se decantó por el oficialismo.

En ese marco, a quienes se pronunciaron por los espacios del liberalismo y de JxC, se les consultó por potenciales candidatos, y la mayoría (29,1%) eligió a Rodríguez Larreta. Luego, muy cerca uno de otro, quedaron Patricia Bullrich (17,8%), Mauricio Macri (16%) y Javier Milei (14,3%) como líderes de la oposición.

Finalmente, al realizarle a toda la muestra la pregunta por el candidato presidencial que votaría en 2023, Larreta (18,4%) quedó casi empatado con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (18,8%), y en tercer puesto –con 14,1% de las menciones- estuvo Patricia Bullrich.

Decisión 2023

En un escenario tan dividido, y todavía con dos años por delante, se vuelve muy complejo anticipar quiénes podrán competir en una potencial interna para definir el candidato del principal partido opositor de cara a las elecciones 2023.

Solmoirago resumió: "Lo que vemos en todas las encuestas, que no son más que una foto de un momento, es que lo que permanece es que termina ganando la grieta, porque siguen al tope de la opinión pública las personalidades más antagónicas de la política. Y no veo que surja aún una figura moderada que rompa con esa dicotomía."

"Pero esto es la Argentina; la realidad política puede cambiar en dos o tres meses. Creo que Facundo Manes es quien de alguna manera intenta no caer en la grieta para romper esta disputa entre los dos frentes principales, lo mismo que Gustavo Valdés, el gobernador de Corrientes, que trató de enfocar en los temas que le interesan a la provincia y en poner en agenda el federalismo real. Por el momento no veo que aparezcan esas figuras en la consideración de la gente pero nada quita que en los próximos meses no se empiece a mirar a este tipo de dirigentes que no buscan 'entrar en el barro'", sentenció.

* Para www.iprofesional.com