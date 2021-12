Expertos anuncian aumento en las internaciones

El infectólogo Julio Befani, quien integró el equipo de asesores del gobierno provincial en materia de coronavirus, expresó su preocupación por la fuerte suba de contagios de coronavirus en Santa Fe. Advirtió que aunque en la mayoría de los casos son leves, “hay que esperar que también aumenten las internaciones”. El experto recomendó a quienes se vayan de vacaciones “que extremen los cuidados, porque son lugares donde se espera un aumento importantes de casos”.En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, el ex funcionario provincial señaló que en este momentos “los lugares turísticos serán centro de reunión de gente de todo el país de la que no se sabe cuál es el nivel de cobertura de vacunación de esas provincias”.

“En Santa Fe tenemos un 82% de gente vacunada.







La mayoría tiene el esquema completo y eso es muy importante. Pero hay otras provincias donde la cobertura de vacunación no es la misma, es decir hay muchos lugares donde el porcentaje de cobertura no es alto. Eso hay que tenerlo en cuenta”, expresó Befani.

Ante el inminente comienzo de la temporada alta de vacaciones, el médico infectólogo lanzó una especie de recomendación: “Para la gente que tiene la suerte o se anima a irse a un centro turístico donde habrá muchísimo movimiento de personas , le recomiendo que tome al máximo todos los recaudos de protección individual. Eso es fundamental”.

Asimismo el especialista no descartó que en Santa Fe en caso de un aumento exponencial de contagios, haya que volver a aplicar restricciones para algunas actividades: "Si es necesario habrá que tomar alguna medida. Habrá que ver qué se hace con los negocios, restaurantes, shopping y las actividades grupales porque son lugares muy importante de posibles contagios”, destacó.

Befani recordó que “por más que se tenga el esquema completo de vacunación eso no quiere decir que no nos vamos a infectar", y añadió: "Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero la enfermedad cursada por una persona con vacuna siempre será mucho más leve o llevadera. Después también está el uso del barbijo como corresponde. Eso es más que importante. Uno lo ve a diario, cuando se sale a la calle, que mucha gente no lleva barbijo o muchos lo tienen colocado en forma incorrecta. Tiene que tapar boca, nariz y mentón”.

“Lo importante es la responsabilidad individual para completar con el esquema de vacunas, responsabilidad individual para el uso del barbijo como corresponde, responsabilidad del Estado en aumentar el número de testeos al máximo posible”, subrayó.

Fuente: Uno Santa Fe