Charlotte Caniggia sin filtro sobre lo que más odia de MasterChef: “Se arruinan mis uñas”

MasterChef Celebrity 3 ya ingresó en su octava semana y Charlotte Caniggia se animó a confesar frente a cámara qué es lo que mas odia del ciclo

Pocas personas confiaban en que la hermana de Alex pudiera avanzar tanto dentro del reality y si bien estuvo a punto de ser eliminada el último domingo, logró seguir adelante y estar entre los mejores participantes de la edición.

Este martes Charlotte Caniggia debió enfrentar uno de sus principales problemas en el programa con su preparación.



La consigna de la gala era realizar un plato libre en base a los ingredientes que tenían preseleccionados y a los cuales le tenían que agregar una proteína. La joven optó entonces, por hacer un pollo al curry.

Cuando Donato de Santis se acercó a la mesa de Charlotte Caniggia para ver cuál era su plan, ella le comentó: “Estoy pensando en hacer un pollo al curry con arroz. Estoy viendo de ponerle crema y curry. El curry siempre va bien con algo frutal o de verdura, pero tenés que tostarlo un poco en seco”.

El integrante del jurado le recomendó entonces que empieza a visualizar ya desde el principio, cómo quedaría su plato terminado.

El conductor de MasterChef Celebrity 3, Santiago del Moro, puso en marcha el reloj que le indicaba a los participantes que contaban con cincuenta minutos para hacer su preparación y allí se la vio a Charlotte Caniggia ponerse guantes.

Me pongo los guantes porque odio tocar el pollo y la carne con mis manos. Mis uñas están lindas, no me las voy a arruinar. ¡Qué asco!”, se encargó de explicar luego la participante.

Charlotte sigue avanzando en el reality de cocina que el domingo sumó a una nueva eliminada. En este caso fue Juariu, la joven panelista de Bendita TV que analiza las redes sociales de los famosos.