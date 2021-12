Paula Chaves se mostró junto a Wanda Nara luego de su pelea con la China Suárez

Uno de los momentos del 2021 fue sin duda el escándalo que involucró a Eugenia “China” Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi. El hecho de que la ex Casi Ángeles haya interferido en el matrimonio de la modelo y el delantero del PSG, es una situación que no muchos le dejaron pasar fácilmente. Mucha gente de la farándula argentina que solía tener mucho contacto con la actriz se fue alejando de ella y un caso fue el de Paula Chaves.

Quien hizo referencia a este tema fue Yanina Latorre, durante la emisión de Los Ángeles de la Mañana. A pesar de que la panelista destacó que ex conductora de Bake Off nunca habló mal públicamente de China Suárez, ella afirmó: “La China está enojada por el día que fueron Paula con Zaira a la casa y la obligaron a mostrar el teléfono”, contando acerca de una situación que pudo haber quebrado la relación entre la ex pareja de Benjamín Vicuña y sus dos amigas.

Fueron Zaira Nara y Paula Chaves quienes fueron protagonistas de una publicidad de una famosa bebida. Junto a ellas se hizo presente en la filmación la actual participante de MasterChef Celebrity, Mery del Cerro.



Lo que nadie llegó a distinguir, hasta las palabras del agente de prensa Pablo Cerrutti, fue que quien filmaba este comercial era ni más ni menos que Wanda Nara. Unida con Zaira, la modelo se mostró muy distendida con dos que supieron ser muy unidas con China Suárez previo al escándalo.

“Tiene mil palos y hace de iluminadora en una acción de prensa. Sos única pendeja”, fue una de las frases de Cerrutti acompañado de un video que mostraba como la modelo filmaba a Paula Chaves, Mery del Cerro y su hermana Zaira para esta publicidad. Las participantes del video habían compartido imágenes del momento pero no aparecía quien filmó todo esto, Wanda Nara.

Cerrutti compartió este momento que hace pensar a muchos que Paula Chaves priorizó su relación con Zaira Nara, con la que compartían una gran relación previo al escándalo, además de ver un buen momento que pasaron la pareja de Pedro Alfonso con Wanda, a pesar de la cercanía que la ex conductora de Bake Off supo tener con China Suárez.

Fuente: la100.cienradios.com