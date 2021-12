Gabo Usandivaras rompió el silencio tras la muerte de su hermana y pidió ayuda: “Prendan una vela”

La última semana del año resultó ser una de las más dolorosas para la familia de Gabo Usandivaras. Atravesando un difícil momento, el bailarín está de luto luego de la muerte de su hermana Giselle, de tan sólo 30 años. Fue Ángel de Brito quien comunicó la primicia en Los Ángeles de la Mañana, y es que explicó que la joven “falleció de una manera muy fea y muy joven”.

Por otra parte, Gabo Usandivaras hizo público un desgarrador mensaje para sus seguidores y fanáticos, en el que aprovechó para hacer énfasis en lo que está sintiendo en este momento. “Amigos no puedo responder por que no hay nada que pueda decir. Pero si escribo este msj para pedirles su ayuda y se que me la quieren brindar. El alma de La Coca está saliendo de este plano y ahora tiene un hermoso camino que transitar al otro lado”, escribió en las instastories.



A continuación, Gabo Usandivaras recalcó que más allá de la creencia y la fe de cada persona, su deseo era que le transmitieran mucho amor a él y a su hermana. “Les pido que prendan una vela, sahumerio, rezos o lo q cada une desee y pidan por la luz en el camino del alma de mi hermana”, agregó con una notable congoja. Asimismo destacó que lleva mucho tiempo llorando y que las lágrimas no cesan, pero que actualmente está intentando canalizar su energía en canciones de karaoke, cumbias y cuartetos que bailaron juntos. “En breve me llega el Fernet y a mi hermana la despido como la viví y les juro que la siento en mi piel”, remarcó.

“Así que hacete un Fernet y celebra su paso por esta tierra, que para mi es la maravilla más hermosa q conocí en este mundo. Esto lo necesito para ella. Ayúdame a iluminarla. Gracias” cerró Gabo.