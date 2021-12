Facundo Farías, el jugador de Colón que se disputan los grandes: “Tengo un favorito entre River y Boca”

El mediocampista de Colón de Santa Fe Facundo Farías consideró “algo lindo” que tanto River Plate, último campeón del fútbol argentino, como Boca Juniors estén interesados en contratarlo y que no lo esperaba a sus 19 años.

“Es algo lindo que River y Boca se fijen en mí. No esperaba que pasara esto a mi corta edad, con rumores y tanto ruido. Me sorprende, pero lo llevo con calma y dejo que se ocupe mi representante (Martín Sendoa)”, dijo Farías a TyC Sports.

“Tengo un favorito entre River y Boca, pero me lo guardo”

El futbolista señaló que entre River y Boca ya decidió, pero se lo guarda para sí mismo: “Tengo un favorito, pero mejor me lo guardo. Es difícil decirlo”. El representante Sendoa dijo este miércoles que por Farías “también hay interés de un club grande de Europa”.

Farías negó contactos con Marcelo Gallardo y Juan Román Riquelme. “No hubo nada. En Boca solo tuve esa charla (con Riquelme) cuando jugamos en la Bombonera y me saqué la foto. Fue muy cortita”, indicó el volante de Colón.

Cabe mencionar que en las últimas horas se conoció una oferta del Xeneize por 5.000.000 de dólares que habría sido rechazada por Colón.

“Todos quieren dar el salto y crecer, pero en Colón tenemos triple competencia. Jugar la Copa Libertadores en el club del que soy hincha también es un sueño muy grande. Esto lo va a definir el presidente (José Vignatti). Quizá me falta un año para amoldarme y pulirme un poquito más. Acá estoy cómodo y me vendría muy bien. Seguro van a llegar refuerzos y eso es un incentivo”, indicó Farías.

“El llamado de Riquelme no le movió el piso a Facundo Farías”, afirmó su representante

El representante de Facundo Farías, Martín Sendoa, aseguró que el llamado de Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca, “no le movió el piso” al delantero de Colón de Santa Fe, que tiene una cláusula de salida de 10 millones de dólares.

“El llamado de Riquelme no le movió el piso, pero si te llama alguien como Román algo genera. Yo tengo que cuidar al pibe y no es fácil elegir. Hay que ser muy cauteloso y hay que elegir bien”, afirmó el empresario.

“Boca está llamando. Lo invita uno, lo invita otro, lo invitan a jugar a la pelota, a comer un asado, pero nosotros estamos rechazando todo”, detalló Sendoa en una entrevista con TyC Sports.

Además de Boca, habría un interés de River Plate por contratar al delantero, quien ya manifestó la expectativa que le provoca poder ser dirigido por Marcelo Gallardo, el entrenador “millonario”.

Farías, una de las nuevas joyas del fútbol argentino, tiene contrato con Colón de Santa Fe aunque en las últimas horas manifestó su interés de poder emigrar para “mejorar su situación económica”.

De hecho, Colón le hizo un ofrecimiento con una mejora pero Sendoa explicó que en realidad le acercaron “una renovación de vínculo con un aumento de la cláusula”.

“Por lo que yo tengo entendido, Boca va a la carga. A mí no me llamó nadie de Boca, pero yo tengo contactos y me cuentan. Así dicen, ojalá, pero tienen que hablar con el señor Vignatti, nosotros no nos vamos a volver loco. Si no es Boca o River será Europa, y si no en junio”, sentenció.

