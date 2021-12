¿Mauricio Macri puede ir preso?: la palabra del abogado del ex presidente en medio del video que incrimina a Vidal

En medio del escándalo por la difusión del video de la mesa judicial en la provincia de Buenos Aires donde participaron ex funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal, el abogado del ex presidente, Pablo Lanusse, respondió a la pregunta: ¿Mauricio Macri puede ir preso? Luego del pase de la causa por presunto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, el letrado fue consultado por la posibilidad de una condena efectiva para el ex mandatario.

“¿Mauricio Macri puede ir preso?”, preguntó al hueso Alfredo Leuco en LN+. Para comenzar, Lanusse señaló que el objetivo que se plantó desde el Frente de Todos “fue la persecución personal y política contra Mauricio Macri y su familia, contra todo Juntos por el Cambio”. En ese marco, apuntó contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Ella tildó a Juntos por el Cambio de una asociación ilícita”, lanzó.

Luego, para responder a la pregunta, expresó: “Si hay motivos para detener a Mauricio Macri, claramente no los hay como no hay motivos para impulsar ninguna investigación que se precie como seria”. Para Lanusse, “la principal usina de denuncias contra Mauricio Macri y Juntos por el Cambio es la ex SIDE, la actual Agencia Federal de Inteligencia que preside Cristina Caamaño porque a Macri no le han encontrado bolsos con dinero, desgravaciones en su casa. No hay hechos tangibles”.

Video «Gestapo»

Por otro lado, habló del video difundido en las últimas horas. “El videíto que apareció ‘encontrado’”, expresó el abogado entre comillas. En ese sentido, afirmó que la interventora de la AFI aportó solo tres fragmentos de los 20 que habría. “¿Se puso a pensar Caamaño, qué hacia ese videíto en la AFI? o eso ¿no es delito, Caamaño? o ¿está encubriendo un delito porque le queda cómodo denunciar a JxC porque saben que va a quedar en el absurdo?”, planteó el letrado enojado.

Luego, en un tono de enojo, se quejó: “Nos toman de ta…s, el día siguiente que le sacan a la justicia militante de Dolores la causa que estaba puesta a dedo violando las leyes básicas de competencia, después la interventora de la AFI nos quiere decir que haciendo un orden y mantenimiento informático encontraron estos videítos”. Esa fue su teoría de contrataque del Gobierno por el cambio de juzgado.

