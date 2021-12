En búsqueda de un aliado: el kirchnerismo apela al apoyo de UCR para separar a Conte Grand de la justicia bonaerense

Luego de la denuncia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y difusión del video de ex funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal reunidos en una presunta mesa judicial, desde el oficialismo piden la renuncia del Procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand. La ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, apela al apoyo de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara alta para separar a Conte Grand de la justicia de la provincia liderada por Axel Kicillof.

“Hay otros personajes que tienen responsabilidad institucional superior como el caso de Conte Grand”, expresó la legisladora kirchnerista en AM 590. La ex senadora, sostuvo que hace cuatro años plantea que “debido a su comportamiento en el ejercicio de la función pública y dado que no tenemos el número suficiente que son los dos tercios en el Senado para pedir su destitución, tendría que tener una actitud ética y renunciar”.

García afirma que el Procurador que semanas atrás almorzó con el ex presidente Mauricio Macri, debería renunciar “por su pertenencia al PRO y su cercanía con la ex gobernadora Vidal”. En ese punto, reiteró que se tiene que separar Conte Grand de la justicia de Buenos Aires. “No tiene nuestra fuerza política los dos tercios, yo espero y apelo al radicalismo a que tomen conciencia para tener los dos tercios y pedir su remoción”.

De esta manera, la funcionaria bonaerense pide la ayuda de la UCR y busca aliados para llevarlo a cabo. “Conte Grand está acusado y tuvo una atenida con el presidente de la Corte por tener implicancias en situaciones como cableado en las cárceles, existencia de bases de inteligencia en la provincia de Buenos Aires”, acusó. “Es un escándalo de proporciones”, completó.

Para la funcionaria, los ex funcionarios deberían estar avergonzarlos y se preguntó: “¿Cuál es la respuesta de la ex gobernadora Vidal que hoy es diputada nacional?, ¿cuál es la respuesta de (Cristian) Ritondo que hoy se lo escucha altisonante? y ¿qué dice quien está a cargo de los fiscales, Julio Conte Grand?”.

Con información de www.elintransigente.com