La provincia no es Rafaela Don Omar: A Perotti le faltan $1.500 millones y no sabe que hacer

El gobernador Omar Perotti se refirió este jueves a la no aprobación del Presupuesto 2022 que tuvo lugar este miércoles en la Legislatura provincial. El mandatario santafesino aseveró que se prorrogará el presupuesto de este año y que analizará de dónde "sacar 1.500 millones de pesos, si de Salud, de Seguridad, Educación o de la Legislatura". "Habrá que ser más austeros", dijo.

"De los últimos tres presupuestos solo pudimos tener uno. No nos detiene, vamos a seguir de la mejor manera. Habrá que ser más austeros. Habrá una reducción en el inmobiliario, se alterarán recursos de la provincia pasándolos a los municipios. Hay 1.500 millones de pesos menos que tendremos que ver a quién se lo sacamos, si a Salud, a Seguridad, Educación o a la Legislatura. Lo analizaremos en los próximos días", comentó Perotti en una entrevista con El Tres de Rosario.

Pese a la no aprobación del Presupuesto 2022, el gobernador enfatizó: "No vamos a dejar de pagarle a ningún proveedor de salud. Vamos a tener todo lo necesario para el funcionamiento del Estado. En la asistencia social pondremos mayores esfuerzos para garantizarla con la prórroga del presupuesto que tenemos hoy".

"Me llama poderosamente la atención que haya unanimidad en una cámara y luego haya sido rechazado en la otra", señaló sobre el revés que recibió el tratamiento en Diputados.

Por otra parte, Perotti aseguró que la provincia "encabeza a nivel nacional la recuperación económica a nivel inversiones y trabajo registrado. Todos los sectores tienen indicadores superiores a los de 2018. Vamos a seguir acompañando".

"El Presupuesto 2022 llevaba el 14 por ciento destinado a la obra pública como elemento dinamizador de la economía. Vamos a incentivar el consumo con Billetera Santa Fe. Confiamos en el sector productivo, en la expansión y en tener un buen año de trabajo en la provincia", concluyó.

Con información de Uno Santa Fe