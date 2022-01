“Un silencio que huele a complicidad”: apuntan contra la UCR por no manifestarse en contra de la mesa judicial de Vidal

Todavía sigue en auge el escándalo alrededor del video en el que Marcelo Villegas, ex ministro de Trabajo de la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, se refiere a la «Gestapo de los sindicatos» no para y este viernes, el diputado y secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky apuntó contra la Unión Cívica Radical (UCR) por no manifestarse al respecto. “Un silencio que huele a complicidad”, lanzó.

En declaraciones radiales a AM 750, el legislador manifestó que hoy (por ayer) se va a girar la denuncia donde se detalla lo que aparece en el video. “Hay una alusión de Villegas a que sería necesario una Gestapo en Argentina para terminar con el movimiento sindical. Una alusión que tiene inusitada gravedad”, expresó el referente de la CTA. En ese punto, se lanzó contra el radicalismo.

Si bien la ex gobernadora Vidal se mantiene en silencio desde que salió a la luz el video el lunes pasado, desde el radicalismo tampoco han hablado demasiado. “Es un silencio que lamentablemente huele a complicidad, huele a mirar para otro lado”, consideró Yasky. El diputado sostuvo que se sorprendió de la reacción de la UCR a la cual calificó como “una fuerza que reivindica todavía aquello que para la Argentina fue un capitulo clave de la democracia que fue el Nunca Más”

“Estableció como política de Estado la memoria, verdad y justicia”, remarcó y reiteró: “Hablar de la Gestapo es hablar de terrorismo de Estado en un país que sufrió el exterminio en las personas militantes del movimiento sindical, trabajadores y trabajadoras”. De esa manera, intentó llamar la atención de los radicales para que salgan a manifestarse en contra de la mesa judicial.

Denuncia en la OIT

Por último, consideró que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) va a investigar la situación, va a pedir informes al Gobierno nacional y al Congreso. “Va a haber una denuncia que se presenta hoy con varios dirigentes sindicales como querellantes”, expresó y concluyó: “El gobierno de los ricos para los ricos tenía frente al movimiento sindical un modo de actuar que no puede ser compatibles con el estado de derecho”.

