Crisis económica: ¿podrá el Gobierno nacional recuperar la confianza de la clase media con el consumo?

Guillermo Oliveto, especialista en humor social y consumo, manifestó que en el 2022 los números mejorarán, pero no va a ser suficiente para modificar la imagen negativa que la mayoría de la gente sostiene sobre el Gobierno nacional. Por otro lado, afirmó que el recurso de la platita es muy tradicional en el peronismo y que no fue suficiente para calmar el malestar de la clase media, luego de una crisis económica que se agravó en el 2020 y parte del 2021 por la pandemia y la cuarentena.

«El problema es que el consumo estuvo cerrado mucho tiempo, pero en el 2022 va a haber una mejoría, pero dudo si en el punto de vista electoral va a ayudar o no al oficialismo», señaló Oliveto en una entrevista para La Nación+ y agregó: «El humor social está muy condicionado por lo que pasa en la economía cotidiana. En el 2020, Argentina tuvo la segunda caída económica más grande de su historia y eso generó que la confianza del consumidor estuviera por el piso hasta por lo menos julio del 2021.

En un momento de la entrevista, Pablo Sirvén le preguntó al especialista si Argentina es un país que se rige principalmente por el consumo, cuando elige un candidato en las urnas. «Somos un país consumista comparado con una sociedad como los nórdicos o alemanes. Es una sociedad originalmente de clase media, donde todos arrancaron de cero y los bienes siempre fueron una manera de mostrar el grado de avance de cada familia», expresó Oliveto.

«El 80% de la población históricamente se considera clase media, aunque solo el 45% lo sea y esto se debe a dos motivos: la clase baja aspira hacia arriba, porque su historia en los 70 era mejor y porque en este país, hay un problema grave con el éxito. En Argentina hay tantas crisis cíclicas que si te fue muy bien seguramente algo malo hiciste», explicó el especialista en humor social.

«La clase media cree en que la plata se gana trabajando y no le gusta los planes o subsidios. Lo que expresa la sociedad es volver a progresar a partir de su propio esfuerzo y lo que te dicen los jóvenes es que no consiguen trabajo y cuando lo logran no pueden ahorrar y que la conclusión es que se quieren ir», sentenció Oliveto.

Con información de www.elintransigente.com