Primeros signos de extrema preocupación por lo exponencial de los contagios

“A esto no le vemos el pico, vamos a seguir creciendo en el número de casos conforme pasa el tiempo”, subrayó este lunes Damián Lerman, médico infectólogo y asesor del gobierno de la provincia de Santa Fe en materia de coronavirus, al hacer una evaluación sobre el aumento de casos que se registran prácticamente desde Navidad. Y ante ese panorama, el especialista afirmó que si no se cumplen con medidas de prevención, "probablemente los casos seguirán acreciendo y vamos a estar cada vez más complicados".



En declaraciones con el programa “El primero de la mañana” de LT8, el experto señaló que en este momento “se registra una convivencia entre las variantes delta y ómicro, que son muy contagiosas. Por eso decimos que somos los responsables de que todo esté bien y tenemos que tomar todas las medidas de seguridad que venimos implementando hace casi dos años y que todos conocemos. Hay que seguir cumpliéndolas”.

Lerman agregó que “es fundamental” que las personas que hayan tenido contacto estrecho con personas con síntomas cumplan con el aislamiento. “Hay que cumplir con las normas de seguridad y con los días de aislamiento que dispone el Ministerio de Salud. Hacer los días de aislamiento que corresponde y testearse porque de esa manera cuidamos a la persona que está al lado y podemos intervenir en la suba de contagios”.

“Si todo esto no se cumple, probablemente los casos sigan creciendo y nos vayamos complicando cada vez más”, agregó.



El experto dijo que en este nuevo incremento de casos “hay de todo. Hay personas no vacunadas completamente. Personas con una sola dosis y vacunadas que presentan comorbilidades, es decir enfermedades de base. Aunque juntemos todo este universo, la cantidad de gente internada en camas críticas, por suerte por ahora, es baja. Eso nos da un respiro, pero no sabemos qué puede pasar si los casos siguen aumentando exponencialmente”.

“Esto indicaría por otra parte que la vacuna sigue funcionando. La vacuna es muy importante. Se están viendo los resultados y esto quizás aliente a las personas que no se vacunaron a que lo hagan. También se ven los resultados en cuanto a la seguridad de la vacuna para que la gente no tenga miedo de vacunarse”, agregó

Y en ese sentido, el infectólogo reclamó: “Necesitamos que el pequeño porcentaje que falta vacunarse, lo haga porque con la vacuna será la única manera de terminar con esto o al menos podamos convivir con el virus sea cual sea la variante para seguir teniendo una vida normal en convivencia como hicimos con el virus de la gripe”.

“El nuevo pico de la enfermedad se puede dar en enero o a fines de mes, pero eso no nos debe poner condiciones para lo que tenemos que hacer. No hay que hacerse el tonto. Hay que tomar las riendas del asunto y seguir manteniendo todas las medidas de seguridad, sin esperar que llegue la ola. Hay que intentar que ese momento no llegue, somos los que tenemos la responsabilidad. Ahora llega la época estival, con muchas vacaciones, uno se descuida mucho. Hay lugares con muchos casos. Estuve en la Costa y fue impresionante ver la cantidad de gente hisopándose. En Santa Fe también hay mucha gente buscando testeos, y está la vista que hay que cuidarnos”.