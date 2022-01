En el gobierno creen que está semana se van a ver reflejados los desmanes de fin de año

La tercera ola de Covid-19 que se desató en diciembre en la Argentina aún no llegó a su punto máximo, de acuerdo a lo que entienden en el Ministerio de Salud de la Nación. “Todavía creemos que no hemos llegado al pico, las Fiestas seguramente tendrán un impacto en el número de casos, que lo veremos esta semana”, sostuvo la jefa de Gabinete de la cartera sanitaria, Sonia Tarragona, quien sin embargo destacó que en esta etapa “no se ve” la proporción de cuadros graves o de internaciones que hubo en otras, debido al avance de la vacunación, que está por encima de 94% en mayores de 18 años.

“Esperamos que se empiece a limitar y a bajar, pero los casos no nos generan tanta preocupación como antes, porque tenemos mucha población vacunada. Por supuesto que si son muchos casos, una proporción pequeña de un número alto también son muchos internados o fallecidos. Pero no estamos viendo la proporción de casos graves o internaciones que veíamos en las olas anteriores”, explicó la funcionaria en Radio Futuröck, después de que el 30 de diciembre, en la última semana de 2021, se registrara un récord histórico de 50.506 infecciones diarias de coronavirus.





“En la Ciudad y en Córdoba predomina ómicron”

Convencida de que todavía “no hay tanta evidencia para sacar una conclusión exacta de lo que va a pasar”, Tarragona se mostró esperanzada de que en Sudáfrica “pasó rápido” el impacto de la variante ómicron, la última detectada. “Hubo unas semanas de ascenso muy fuerte, muy importante, y después empezó a bajar”, comentó.



Mientras tanto, precisó que todavía en la Argentina la variante predominante es delta, pero dijo que hay particularidades marcadas por provincia. “En la ciudad de Buenos Aires y en Córdoba predomina ómicron; en otros lugares del país, delta. Por eso la explosión tan alta de casos en tan poco tiempo en la Ciudad. Hay otras regiones donde hay crecimiento, pero es originado en delta todavía”, sostuvo.



“Más de 50% de los contactos estrechos manifiestan síntomas antes del quinto día”

En cuanto a la reducción del tiempo de aislamiento para contactos estrechos asintomáticos vacunados, que pasó a cinco días; y para contagiados con esquema completo, fijado en siete días por el Consejo Federal de Salud, Tarragona explicó: “Cambiamos los criterios de aislamiento porque la evidencia muestra que, en vacunados, el curso de la enfermedad es con menos síntomas y dura menos tiempo. Con asintomáticos, más de 50% de los contactos estrechos manifiestan síntomas antes del quinto día. Si hasta el quinto día un contacto estrecho vacunado no presenta síntomas, es poco probable que los presente después de este tiempo”, aclaró.

De momento -y al igual que lo hizo Carla Vizzotti, que conduce el Ministerio de Salud-, Tarragona descartó que el Gobierno piense en aplicar una medida en línea con Catamarca, que no cubrirá el tratamiento de los pacientes con Covid-19 no vacunados. No obstante, adelantó que hay jurisdicciones que evalúan que se aplique el Pase Sanitario para ingresar a sus territorios y para asistir a clases.

La jefa de Gabinete de Salud dijo que hay un “retraso en la vacunación de niños y niñas” y explicó: “Ha sido resultado de la mala información. Los papás tienen miedo y, a veces, los pediatras recomiendan no vacunar. Es muy difícil cambiar esa conducta porque los papas confiamos en los pediatras”.

Sin embargo, destacó que en la Argentina “no hay un movimiento antivacunas muy fuerte”, aunque dijo: “Sí quizás hay población que no ha completado su esquema de vacunación, pero no porque no quiere, sino porque se ha descuidado, ya tiene una dosis. Nosotros estamos cerca de 80% con esquema completo en todo el país, eso marca la diferencia a nivel mundial respecto del impacto de la nueva variante”.

Fuente: La Nación