Patricia Bullrich se desligó del video de la “Gestapo” sindical y apuntó al ‘Pata’ Medina

A Juntos por el Cambio lo pusieron contra las cuerdas con la denuncia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) contra la gestión de Cambiemos (2015-2019) por armar causas contra sindicalistas. A partir de la misma, salió el video de la “Gestapo” sindical, en donde quedó implicada la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y su ex ministro Marcelo Villegas, entre otros. En medio de ello, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se desligó de la causa y apuntó a Juan Pablo ‘Pata’ Medina, uno de los gremialistas mencionados en ese polémico material.

Al ser consultada sobre ello en Pan y Circo (Radio Rivadavia), la ex ministra de Seguridad nacional no respondió directamente, sino que directamente fustigó al referente de la Uocra-La Plata. “En primer lugar, el ‘Pata’ Medina es un chorro y un ladrón. Se ha pasado la vida extorsionando a los empresarios de la construcción de La Plata y La Plata ha tenido un enorme retroceso en la construcción a partir de estas prácticas extorsivas del ‘Pata’ Medina”, acusó.

Y continuó: “A mí me tocó una situación similar en 2000. Empresarios de la construcción me vinieron a ver cuando yo era ministra de Trabajo y me dijeron que el ‘Pata’ Medina era un extorsionador. Yo les dije que lo denuncien, pero ellos me dijeron que no se animaban porque, además, es un mafioso e iba a la casa de ellos con sus hijos y les tiroteaba las casas. Entonces, yo lo denuncié como funcionaria pública y en ese momento él quedó preso por mi denuncia”, repasó.

En esta línea, Bullrich sostuvo: “El ‘Pata’ Medina no deja de ser el ‘Pata’ Medina. Son dueños de empresas, te venden el catering, te impiden laburar y eso se va extendiendo en todos lados. El país mafioso se tiene que terminar”. De todas maneras, consideró como “una mala praxis total” la reunión que se dio entre funcionarios bonaerenses de Vidal, entre ellos el actual intendente de La Plata, Julio Garrio, y empresarios.

“Lo único que tenía que decir el funcionario (Villegas) es ‘muchacho, me acabás de decir que este señor es un delincuente, bueno, yo voy y lo denuncio si no te animás’”, remarcó la titular del partido amarillo, y disparó: “En la política y en la vida, lo que uno dice públicamente lo puede tener que decir en una reunión. Eso es básico y a esta altura de la vida, que haya habido una reunión como ésa da bronca porque terminamos dando vuelta la historia de quién es el facineroso”.

“Si ‘Pata’ Medina era un ladrón, ¿cuál era el problema de ir a denunciarlo en vez de hacer tanta reunioncita bolu*a?”, remató Bullrich sobre el proceder de Villegas, y además inculpó a la vicepresidenta de tener que ver con la aparición del video. “Cuando a fin de año, lo liberaron a Mauricio Macri de la causa, Cristina Fernández de Kirchner habrá dicho que vayan a buscar a todos los ex agentes de la AFI que alguno debe tener algún disco escondido”, puso en sospecha.

Con información de www.elintransigente.com