Camilo sorprendió a sus seguidores con una tradición bien argentina: “Salú”

Camilo sorprendió a sus más de 25,1 millones de seguidores al compartir una serie de historias tomando mate. El cantante causó impacto en las redes al publicar un video donde se lo ve con el mate en la mano y la bombilla en la boca.

Camilo y Evaluna Montaner tienen una relación que parece sacada de un cuento. Ambos son muy románticos y suelen compartir posteos en donde se los ve felices y unidos. La pareja siempre es noticia, pero ahora con el embarazo de Índigo, mucho más. Los artistas sienten una conexión muy fuerte y hace unos días, Evaluna contó en una entrevista cómo se enteraron con Camilo de que estaban esperando un hijo.

Según explicaron, todo indica que él tuvo una especie de premonición, que involucró a su propio cuerpo. Por lo que relató estaban viajando y el joven se descompensó lo que causó gran preocupación a toda la familia.

“Camilo se mareó, se mareó mucho y nunca le pasa”, complementó la hija de Ricardo Montaner. Ahí se dieron cuenta de que algo extraño estaba pasando. Todo era incertidumbre, pero también lo tomaron una especie de señal respecto de lo que se estaba por venir. “Yo decía: ‘No puede ser, no puede ser, no puede ser’. Pero fue y aquí está: baby Índigo”, describió sobre esa misma experiencia. Sin embargo, eso no fue todo, ya que también expresó que sintió “náuseas todo el rato.

Para dejar todo lo ocurrido en claro, Camilo destacó que actualmente padece el síndrome de Couvade. Se trata de un “embarazo por imitación” y se produce únicamente en los hombres, en todos aquellos que no tienen otras enfermedades y cuyas parejas esperan bebés tienen síntomas relacionados con el embarazo.



Fuente: la100.cienradios.com