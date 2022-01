Barbie Vélez y Lucas Rodríguez anunciaron que se agranda la familia

Barbie Vélez y Lucas Rodríguez decidieron agrandar la familia y mostraron en las redes sociales al nuevo integrante.

La pareja hizo el anuncio a través de su feed de Instagram de la hija de Nazarena y todos los seguidores se enternecieron.

Desde hace tres años que Barbie Vélez y Lucas Rodríguez están en pareja y sobre el final del 2021 dieron otro paso en la relación y se casaron.

Este 2022 también empieza de una manera muy especial para ellos que contaron la buena noticia en las redes sociales en donde presentaron a Darwin.

“Bienvenido Darwin a la familia. No es la mejor foto, pero nuestras caras lo dicen todo. No entienden la ansiedad que manejábamos por conocerlo. No puede ser más bueno y dulce”, comenzó escribiendo Barbie Vélez en su psoteo.

Y luego explicó que el nuevo integrante es adoptado: “Lo adoptamos en Salvado sus vidas, a quienes quiero aprovechar para agradecer por todo lo que hacen día a día por estos bebitos. No había mejor forma de arrancar este 2022″.

Esta noticia llega después de que la hija de Nazarena Vélez haya salido a desmentir varios rumores de embarazo que llegaban de parte de especulaciones de sus seguidores y de periodistas de espectáculos.

A partir de un malestar que le había provocado vómitos y los dichos de terceros, la actriz salió a aclarar: “Quiero aclarar algo porque estuve viendo los mensajes para ver lo de los vestidos y eso… Y en un segundo que dije que estuve mal el fin de semana. La cantidad y la catarata de mensajes que estoy recibiendo diciendo ‘estás embarazada’. No estoy embarazada, bajo ningún punto de vista”.

Por otra parte, la Navidad fue algo diferente para Barbie, ya que pocos días antes se enteraron junto a Lucas Rodríguez que tenían coronavirus y debieron pasarla solos.

Fuente: la100.cienradios.com