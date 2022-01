Lali Espósito se metió a la pileta con bikini y zapatillas y la rompió con su look: “Verano”

Sin lugar a dudas, Lali Espósito es una de las estrellas más grandes del país. Talentosa y con grandes aptitudes artísticas, la actriz y cantante no para de superarse en cada paso que da. Poniéndose a prueba en nuevos desafíos, la joven supo posicionarse como una de las más queridas por parte de la audiencia, hecho que debe a su fresca personalidad e indiscutible habilidad para encarnar distintos roles.

En este sentido y después de haberse desempeñado como jurado en La Voz Argentina, Lali Espósito deja en evidencia cada día el gran momento que está viviendo en el ámbito personal y laboral de su vida. Usuaria predilecta de Instagram, no deja de subir fotos y videos para interactuar con sus fanáticos y para documentar cómo pasa los días con el agobiante calor que llegó a Buenos Aires. Aprovechando la temperatura, la joven no para de vestir sus bikinis más coquetas para lucir su cuerpo y conseguir un bronceado que embellezca aún más su piel.

Si bien suele subir nuevas postales con gran frecuencia, Lali Espósito optó por revolucionar a los internautas una vez más. Muy canchera y con el estilo que la caracteriza, la ex Casi Ángeles se mostró con una bikini muy reveladora y unas zapatillas desde un inflable en medio de la pileta. La polémica imagen extrañó a sus seguidores, quienes no entendían cuál era el punto de vestir un calzado semejante mientras se estaba en la pileta. Sin embargo, ella no se echó atrás y plasmó en las redes que su estilo es único y no tiene igual.

Por otra parte y con respecto a su situación sentimental, ella reconoció: “Y todo lo que venga de afuera, todos los demás son algo que me hace bien, los amigos, las personas con las que uno pueda relacionarse afectivamente, así que no tengo novio”.

Fuente: la100.cienradios.com