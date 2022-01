A partir de mañana será obligatorio tener PCR negativo para ingresar a Chaco

A partir de este jueves toda persona que quiera ingresar a la provincia deberá contar con PCR RT negativo realizado con 24 a 72 horas o test rápido negativo 24 horas antes del ingreso, además del "Pase Sanitario".



El gobierno provincial informó que a partir de este miércoles entran en vigencia las nuevas medidas dispuestas por el decreto N° 3/2022 ante la emergencia sanitaria y la creciente de casos de COVID-19.



Desde el Ministerio de Salud comunicaron que incrementaron las postas de vacunación y testeos móviles y aleatorios para fortalecer el plan de vacunación y acercar los testeos a la población.



Para el ingreso a la provincia, seguirá siendo necesario contar con el “Pasaporte Chaco” que se gestiona a través de la plataforma web “Tu Gobierno Digital”. A partir de este jueves 6, se establece además que toda persona mayor de 18 años que quiera ingresar, deberá contar con PCR RT negativo realizado con 24 a 72 horas del ingreso o test rápido negativo 24 horas antes del ingreso.



Las personas con esquema de vacunación incompleto o no vacunados, deberán aislarse en un domicilio particular y realizar el testeo correspondiente entre el tercer y el quinto día de ingreso a la provincia.



Quedan exceptuadas de esto las personas que acrediten el ingreso por tratamientos médicos o turnos médicos, personas afectadas al servicio de salud, fuerzas de seguridad, personas en tránsito, incluso quienes brindan servicios de transporte, construcción, industria maderera, forestales, producción primaria y logística.



Además de quienes trabajen en ciudades vecinas distantes no más de 100 km o quienes deban realizar trámites esenciales o que permanezcan fuera de la provincia menos de 72 horas. La Subsecretaría de Transporte dispondrá las acciones y procedimientos a adoptar a fin de asegurar los requerimientos de ingreso por parte de los usuarios al momento de abordar las unidades.



"ACTIVIDADES DE RIESGO SANITARIO"





Desde el Gobierno Provincial informaron que: "Se consideran actividades de mayor riesgo sanitario los viajes de egresados y egresadas, estudiantes, jubilados y jubiladas. Las discotecas, bares, locales bailables en espacios cerrados, salones de fiesta o similares y eventos masivos de más de 1000 personas. Se recomienda la realización de los eventos al aire libre, además de ser obligatorio el uso del Pase Sanitario o Pasaporte Chaco para los asistentes. Se sugiere a la población no asistir a eventos masivos que impliquen aglomeración".



En esa línea también aseguraron: "El ministerio de Salud podrá suspender o reprogramar eventos cuando los indicadores epidemiológicos y sanitarios lo requieran. Además, se ratifica la resolución N° 1745/2021 mediante la cual, aquellas personas con 13 años de edad cumplidos, que asistan o permanezcan en eventos de mayor riesgo, deben acreditar el esquema de vacunación completo contra COVID-19, con al menos 14 días de antelación al evento y deberá acreditar por los distintos medios".



CONTROLES INTERJURISDICCIONALES Y FRONTERIZOS



El ministerio de Seguridad y Justicia, en forma coordinada con las fuerzas de seguridad provinciales, nacionales y municipales, determinarán los procedimientos para maximizar los controles en las localidades, controles interjurisdiccionales en los puestos limítrofes y en la frontera con la República del Paraguay en cuanto a ingreso y egreso de personas y a la circulación interna.



Además, se controlará el uso del pase sanitario o pasaporte, mediante la implementación de postas de control policial, intervención de inspectores municipales, etc. que garanticen la realización de actividades con reducción del riesgo epidemiológico.

