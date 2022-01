Rogelio Frigerio: “Una de las lecciones que tenemos que aprender del pasado es que hay que ser más amplios”

Rogelio Frigerio fue uno de los grandes ganadores de Juntos en 2021 al obtener una victoria contundente ante el Frente de Todos en Entre Ríos. Tras el éxito en las urnas, la temporada de verano lo encuentra descansando con su familia en Pinamar. El diputado y ex ministro del Interior divide sus días entre la práctica de running por las mañanas y la visita al mar por las tardes.

Durante su estadía coincidió en el balneario Cocodrilo con otro dirigente de su espacio, Ricardo López Murphy. Se juntaron a tomar mates y en la merienda debatieron varios temas relacionados con el futuro próximo. Según revelaron desde su entorno, compartieron la necesidad de “animarse a una revolución impositiva para bajar impuestos distorsivos y alentar la inversión privada”, y manifestaron la intención de impulsar una ley en el Congreso contra los privilegios de la política.

“Con Ricardo tengo una relación de muchísimos años, compartimos la misma profesión. Y los dos creemos que llegó la hora en la Argentina de probar otra cosa”, dijo Frigerio en diálogo con Infobae.

Y se explayó: “Hasta ahora, sobre todo en los últimos 20 años, la presión impositiva no ha dejado de subir y prácticamente se ha duplicado en términos del producto. Tenemos que revertir esta situación y para que esto sea sostenible hace falta revisar qué gastos del Estado no son indispensables y no le cambian la vida a la gente. Y si hacemos ese ejercicio de introspección, se encuentran muchos gastos vinculados con privilegios de la política que tienen que empezar a desaparecer”.

En la cumbre sobre la arena, los economistas recalcaron la importancia de postergar la discusión de la candidaturas presidenciales hacia 2023, para en su lugar enfocarse en la construcción territorial, en el diseño de un plan de gobierno consensuado por todas las fuerzas, y en las reglas de gobernabilidad interna de la coalición.

“Lo importante es tener en cuenta la enorme responsabilidad que tenemos como espacio político. Esta última elección despertó expectativas en la gente y la dirigencia tiene que estar a la altura -evaluó Frigerio- para no solo sostener la unidad, que pareciera ser una condición necesaria para llegar al 2023 y poder tener chances de ganar la elección, sino también ampliar nuestra fuerza y trabajar en un programa de gobierno”.

En ese sentido, dijo que la expansión de la coalición opositora sería conveniente “para gobernar mejor y no necesariamente para imponerse en las elecciones”.

“Una de las lecciones que tenemos que aprender del pasado es que hay que ser más amplios, más generosos, respetar más matices, pero siempre detrás de un programa y de ideas y valores”, consideró.

“Lo que no tiene más lugar en la Argentina es la improvisación. Hay que aprovechar este año electoral para aceitarlo y consensuarlo entre las distintas fuerzas que conforman Juntos por el Cambio. Hay que preparar los equipos y estar muy cerca de la gente, porque no hay que perder nunca ese contacto con la realidad, que es muy difícil y la sufre la gran mayoría de los argentinos. Hay que ser consiente de eso también”, agregó.

Frigerio se prepara para lo que será “un año intenso” en el que la nueva composición del Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, “presagia un cambio en la dinámica de lo que fueron hasta ahora las sesiones”.

“Dada la crisis que vive la Argentina, que es la peor desde el 2001 a esta parte, espero que el Gobierno convoque a la oposición para empezar a tratar los problemas que le quitan el sueño a los argentinos y no como ha ocurrido hasta ahora, que se discutieron temas que le preocupan a algunos políticos pero que no están para nada en la agenda de los temas de la gente. Espero que esa dinámica cambie también”, manifestó el legislador, que además cuestionó que al oficialismo por “la falta de consensos y acuerdos”.

“El kirchnerismo ha demostrado en estas últimas sesiones del año que, antes que consensuar algo, prefiere perder la votación, como ocurrió con el Presupuesto”, señaló.

Antes de volver a disfrutar de la playa, Frigerio subrayó que “Juntos requiere, a partir de ahora y de acá al 2023, una mayor institucionalidad” y amplió: “Tiene que tener más desarrollado los mecanismos de decisión y ojalá que haya una representatividad de todas las fuerzas políticas que componen la coalición. Que haya además un respeto por la diversidad en términos del país federal que es la Argentina, que estén todas las regiones del país representadas y que no haya, como muchas veces se ve, un sesgo en términos de representatividad de la región metropolitana”.

