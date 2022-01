Lionel Messi se reintegró a los entrenamientos del PSG y Ángel Di María dio positivo en coronavirus

Mientras Lionel Messi se reintegró a los entrenamientos del Paris Saint Germain luego de haber estado aislado una semana en Rosario, PSG informó que Ángel Di María dio positivo de coronavirus y podrá volver a entrenarse dentro de cinco días.

Messi volvió a la capital francesa y estuvo en el centro de entrenamiento del PSG para cumplir con el seguimiento médico luego de haberse recuperado del Covid-19. En los próximos días será evaluado para saber si está en condiciones de jugar el próximo domingo ante Olympique de Lyon por la Liga Francesa.



Además, hoy se confirmó que Di María dio positivo y tendrá que estar aislado los próximos cinco días. Fideo se perdería los próximos dos partidos del PSG ante Lyon y Brest.

Di María se suma a la lista de contagios de Covid en el PSG

Di Maria se suma a la larga listade futbolistas contagiados por el Covid en los últimos días: Lionel Messi y Juan Bernat (ya dieron negativo), NatBitumazala, Sergio Rico, Danilo Pereira, Gianluigi Donnarumma (martes) y Layvin Kurzawa (miércoles). En total son ocho positivos en los últimos días mientras que Thilo Kehrer y Éric Junior Dina Ebimbe se habían contagiado antes del parate de fin de año.



Si bien PSG no lo confirmó de manera oficial, Di María sería asintomático y solo tendría que cumplir con cinco días de aislamiento preventivo antes de reintegrarse al equipo.

Messi no le habría comunicado a Pochettino que era positivo de coronavirs

Un exjugador del club parisino hizo explotar una bomba al develar que Messi nunca le comunicó a Mauricio Pochettino que había contraído la enfermedad.



“Asumo que tienes que respetar a tu entrenador. Cuando la pasas mal, al menos así me educaron a mí en Clairefontaine, el entrenador está por encima de todos, seas una estrella o no”, dijo el exjugador del PSG Jérôme Rothen en su programa de Radio Montecarlo, Rothen s’enflamme.

Rothen añadió: “El jefe, el que arma el equipo, es Pochettino. A través de su mensaje donde dice que no sabe dónde está Messi, simplemente significa que Lionel no tomó su teléfono para explicarle su caso a Pochettino. Eso explica muchas cosas. Es terrible... Lo encuentro muy impactante de parte de Messi”, agregó en su columna radial.

Finalmente, el exfutbolista del PSG sentenció: “Pochettino no es respetado por Lionel Messi, que debe ser el hombre fuerte, el que muestra los valores reales. Así, los demás tampoco deben respetarlo. El único que lo respeta fuertemente, en mi opinión, es Kylian Mbappé y no huelo nada con los demás. Messi es criticado en ese punto. Si no respetas a tu entrenador, no puedes llegar. El PSG sufre mucho por esto estos últimos años”.

Fuente: TN