«Gestapo» antisindical: las lecturas cruzadas que dejó el descargo de María Eugenia Vidal

La diputada nacional por Juntos por el Cambio y ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, rompió el silencio tras la aparición de videos registrados por la Agencia Federal de Inteligencia, donde se ve a ex funcionarios de su gestión conformando una «mesa judicial» para avanzar contra sindicalistas. En su intervención, la ex mandataria provincial señaló que en su administración «no hubo mesa judicial ni causas armadas, a sindicalistas ni a nadie», aunque sus palabras quedaron entre signos de interrogación.

Por un lado, la oposición intentó en todo momento salir en respaldo de la ex gobernadora y enfocaron su descargo en una avanzada contra el extitular de la UOCRA, Juan ‘Pablo’ Medina, quien afronta causas contra la Justicia que lo llevaron a la cárcel de Ezeiza por casi tres años desde 2017 hasta 2020. «Los que se invocan como perseguidos» al desarrollar que «fueron investigados por la justicia y no por mi gobierno, con pruebas claras y confluyentes, por lo que se pidió su detención», manifestó Vidal en declaraciones a LN+.

Y agregó: «Estamos hablando de gente mafiosa que no puede pasar por un circo armado por el kirchnerismo, donde se transforman de victimario a víctima». En base a esto, destacó que «Medina obligaba a las empresas a contratar empresas determinadas que tenían sobreprecios» y agregó también el ejemplo del caso de Marcelo Balcedo. De acuerdo a su descargo, el primero «estuvo preso 14 años antes de que yo fuera gobernadora», mientras que el segundo «tuvo una orden de detención de la que huyó del país, por extorsionar a dos diputados provinciales».

La lectura del Frente de Todos

En la vereda de enfrente, la coalición de Gobierno entendió que en su descargo María Eugenia Vidal afirmó que las reuniones entre funcionarios para debatir sobre vínculos con la Justicia era de “trabajo” e “institucional”. De acuerdo a la lectura oficialista, la exmandataria no contradijo a su exministro de Trabajo, Marcelo Villegas, sobre el avance contra los sindicatos, al tiempo que “aceptó todo lo que en el video de la AFI vimos y escuchamos qué sucedió”.

“María Eugenia Vidal y quizás parte de sus votantes, aprueban vulnerar derechos que tienen las personas en democracia”, aportó la senadora oficialista Juliana Di Tullio en redes sociales. Y continuó: “Da vergüenza que luego de 38 años de democracia ininterrumpida un hecho de esta gravedad institucional inusitada sea tratado con tanta liviandad”.

Por otro lado, consideró que la hoy diputada nacional estaría al tanto de sucedido en 2017 debido a que el encuentro de la “mesa judicial” se dio en una sede del Banco Provincia y, en este sentido, remarcó que al tratarse de un territorio público de la Provincia “el juzgado de La Plata es absolutamente competente” para investigar el caso a pesar de que Vidal señale lo contrario.

«Circo kirchnerista»

En otro pasaje de su descargo, María Eugenia Vidal consideró que la denuncia sobre una “Gestapo” antisindical es “todo un circo armado por el kircherismo”. “En ese circo yo no veo ningún kirchnerista y ningún payaso. Ahi veo agentes de la AFI, tres ministros, intendentes y empresarios. Lo que se habló viola varias secciones del Código Penal”, respondió el gobernador Axel Kicillof en declaraciones a C5N.

Del mismo modo, aportó que “cuando le preguntaron a Villegas sobre esto dijo ‘la gobernadora nos mandó’, la tiró a la parrilla”. Asimismo, en concordancia con otros representantes de su espacio, manifestó que los registros muestran encuentros de “autoridades del gobierno provincial con espías y empresarios”, por lo que resaltó que “es para armar varias causas judiciales y tienen que dar las explicaciones correspondientes”.

Con información de www.elintransigente.com