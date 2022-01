Eduardo Duhalde: “Néstor Kirchner sabía gobernar, Cristina es una enorme artista”

Al cumplirse 20 años de la crisis de 2001 que terminó con el gobierno de Fernando De la Rúa, el ex presidente Eduardo Duhalde recordó sus convulsionados días en el poder, contó por qué eligió a Néstor Kirchner como su sucesor en la Casa Rosada y luego hizo una comparación entre las presidencias de éste último y su esposa, Cristina Kirchner.

“Fui Presidente de la transición acompañado por todos los partidos políticos. Era una inmoralidad presentarme a la elección. ‘Yo no me voy a presentar como candidato’, decía. Era agotador. El agotamiento me hizo cometer muchos errores”, aseguró Duhalde durante una entrevista en Radio del Plata al referirse a la famosa frase “el que depositó dólares, recibirá dólares”.

Duhalde recordó que fueron “cuatro gatos locos” y que entre un par de amigos y Jorge “Coqui” Capitanich, escribieron el discurso. “Empecé con el pie de izquierdo, pero además de eso, dije que yo no iba a mentir, entonces ya era muy grave porque si yo no aclaraba eso era una mentira, entonces en contra de la mayoría del Gabinete, llamé a las agencias y les dije me he equivocado. No están los dólares, ahora vamos a tener que trabajar y lo que sí, si trabajamos todos juntos, mantener el valor de la moneda. El que lo pescó bien fue Felipe González”, recordó en alusión al entonces Jefe de Estado español.

Aclaró además que no fue Capitanich quien lo convenció de poner esa frase. “No recuerdo quién y cómo fue. Yo nunca entendí, no entiendo de macroeconomía, entiendo como para hablar de esos temas, pero jamás voy a discutir con un economista, sea de cualquier pensamiento, porque no me parece correcto”, añadió.

En este contexto, el ex mandatario recordó cómo fue aquella salida de la convertibilidad. “Los que creen que Jorge (Remes Lenicov) empezó en el 2001 están equivocados, Jorge era ministro de Economía de la Provincia en 1997 y le pedí que renunciara, eligiera él el ministro y le daba una misión, porque yo quería saber como se salía de la convertibilidad. Y estuvo 5 años estudiando el tema”.

“Aquel mes de enero de 2002 tuvo dos día muy importantes. El primero el 4 de enero, me reuní con empresarios y gremialistas de primera línea y les dije que ellos, la comunidad productiva, eran los que tenían que gobernar. Sabiendo que exageraba. Ese día fue muy importante. El otro fue el 14 (de enero) donde con la Iglesia se convocó a un pacto social para el Diálogo Argentino”, añadió.

Duhalde recordó también cómo eligió finalmente al ministro de Economía que reemplazó a Remes Lenicov. “Vos sabés que (Roberto) Lavagna fue Secretario de Industria de Alfonsín. Yo lo hice elegir a Alfonsín, sabiendo que iba a elegir. El primer día que lo vi (a Lavagna) ya le dije ministro. Y lo único que le pedí fue que Massa sea el director de la ANSES, porque algún día va a ser presidente”, hizo memoria.

Al momento de contar cómo fue el momento en que eligió a Néstor Kirchner como candidato del Partido Justicialista en las elecciones de 2003, Duhalde admitió que antes le había ofrecido el cargo a otros candidatos como Carlos Reutemann, José Manuel De la Sota y Felipe Solá, quienes rechazaron categóricamente su petición. Entonces, por descarte, recurrió a Néstor Kirchner, que mostraba un ferviente interés por participar de ese comicio clave para la Argentina.

“Nunca me arrepentí de haber elegido a Néstor Kirchner como candidato a Presidente, pero mí primera opción fue Reutemann y me dijo que no”, remarcó Duhalde. “Tenía exceso de responsabilidad”, sentenció el dirigente peronista ya que la propuesta se la hizo en un momento donde el país había cambiado 5 veces de Presidente en 11 días.

Finalmente, Duhalde aseguró que Néstor Kirchner fue un gran líder político, y marcó las grandes diferencias con su esposa. “Comparar a Néstor con Cristina es como comparar a Raúl Alfonsín con el Presidente que se fue. Néstor salía a gobernar, Cristina es una enorme artista, es espectacular. No lo digo en tono peyorativo, sino que tiene una capacidad enorme para decir cosas. No importa si son ciertas o no, ella las dice”, enfatizó.

pero no es la primera vez que critica de esa manera a la actual Vicepresidenta. Ya lo había hecho durante un reportaje con Eduardo Feinmann en A24 donde había dicho que Cristina se parecía mucho a Isabel Perón “por sus condiciones artísticas” ya que “políticamente no entiende nada”.

“Yo converso con todos y todos saben que ella no tiene condiciones, pero los lleva a todos de las narices porque no tienen personalidad”, había considerado en aquella oportunidad, dos años atrás.

Al hacer un balance de la gestión de Néstor Kirchner, Duhalde destacó que “fue un buen Presidente” pero también confesó que se enojó mucho con él cuando “siguió los consejos de ese famoso argentino que vivía en Europa, que era Ernesto Laclau”. Y concluyó: “Nunca me llevé mal con él, tal es así que me llamó a los cuatro meses y me nombró presidente del MERCOSUR”.

