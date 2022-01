Los contagios comenzarían a bajar a mitad enero y al mismo ritmo como subieron

Santa Fe finaliza la semana con la mayor cantidad de contagios de coronavirus desde que inició la pandemia. La escalada abrupta de casos, reflejada en los centros de testeos colapsados, pusieron a la provincia al borde de los 10 mil contagios diarios.

El modelo predictivo de evolución de casos, realizado por especialistas del Instituto de Matemática Aplicada del Litoral (Imal) y dependiente del Conicet, advierte que aún quedan días con alto número de infectados, similares o incluso superiores a los de las últimas jornadas.

Julieta Barchiesi, Investigadora del Conicet, indicó esta semana que "las proyecciones muestran que a esta velocidad los contagios se van a seguir incrementando; pero se calcula que aproximadamente al 15 de enero comenzarían a bajar".

La profesional dijo en declaraciones al programa "De 10" que se emite por "LT 10" que "se llegaría a una saturación (de contagios) y luego comenzaría a bajar con la misma velocidad que subió".

La profesional advirtió que "no se puede precisar un número exacto porque se sospecha que el número real de casos es mayor". En ese sentido, profundizó: "Hay una subdetección. Aproximadamente, por cada caso positivo se estima que hay entre cinco y 20 casos más positivos que no se están detectando por ser asintomáticos o porque no se puede testar a todos, porque está todo saturado".

Además, comentó que la suba inédita de casos "se condice con la presencia de la variante Ómicron que es mucho más contagiosa" pero también con "el aumento del contacto social que hubo en la segunda quincena de diciembre, principalmente con las despedidas y festejos".

En esa línea, resaltó: "Como no había casos, todos nos relajamos mucho con los cuidados, como es el uso del barbijo. Es esencial que en estas dos semanas próximas todos volvamos a cuidarnos. Usar siempre el barbijo, principalmente en interiores; ventilar los ambientes, priorizar actividades al aire libre y continuar con el esquema de vacunación".

Fuente: Uno Santa Fe