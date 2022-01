Bloqueos sindicales contra PyMEs: qué es el «método Moyano» y cómo avanza la Justicia contra los gremios

En las últimas horas se viralizó la triste noticia del cierre de una PyME familiar en la localidad bonaerense de Villa Luzuriaga por un bloqueo sindical que le impide trabajar. El reciente episodio volvió a poner el foco sobre un conflicto que afectó a decenas de compañías que ven tambalear la continuidad de su negocio y ponen en juego decenas de puestos de trabajo. El rol de la Justicia y la figura de la familia Moyano.

La Química Rame de la localidad del oeste del conurbano no aguantó más la presión sindical y debió cerrar sus puertas tras 30 años de trabajo. “Mi empresa estuvo bloqueada desde el 28 de diciembre hasta anteayer (6 de enero). Por eso decidí cerrarla, directamente. No me da más la vida. Con mi hermana somos dos socios que arrancamos cuando teníamos 20 años cada uno. Y acá estoy, treinta años después, fundido”, explicó Walter Cividino, uno de los dueños de la compañía.

El conflicto surgió por un enfrentamiento entre dos gremios. El Sindicato de Químicos de Avellaneda estaba disputándole al Sindicato de Químicos del Conurbano Sudoeste la afiliación de 10 de los 29 empleados de la empresa. Como se puede ver, esto trajo como consecuencia el peor de los escenarios para los dueños y los trabajadores. La embestida de los sindicatos por sumar afiliados a fin de aumentar sus cajas, impactó de lleno a decenas de pequeñas y medianas empresas durante los últimos meses.

De acuerdo a relevamientos judiciales, se denunciaron entre 10 y 15 bloqueos por mes durante los últimos cuatro meses aunque solo se llegan a concretar cinco cada 30 días. En septiembre del año pasado, la abogada Florencia Arietto denunció que en el país se registraba un bloque sindical por día mientras desde el Gobierno nacional impulsaban una campaña electoral centrada en la recuperación de las pymes post pandemia.

«Mientras escuchaba al presidente pensaba en Munzio Hnos de Mar del Plata, una empresa de procesamiento de pescados, que esta bloqueada hoy. Hay un bloqueo de sindicatos por día», enfatizó Arietto el 8 de septiembre en declaraciones a LN+. Según explicó, esta medida «es turbación de la propiedad» porque la medida de fuerza constitucional es el paro. «Impedir el trabajo es ilegal. La mafia sindical le va a pedir la coima, no por el compañero trabajador», aportó.

Casos previos

Arietto fue la principal denunciante de múltiples embestidas sindicales. Además del caso de Munzzio Hermanos en Mar del Plata, uno de los primeros casos que planteó fue el de una mujer que tiene transporte de combustible en Santiago del Estero. Según explicó la abogada, la mujer «tiene sí o sí al sindicato de transporte de carga de Moyano, me comentó que no quiere crecer porque no quiere que le pase eso (bloqueo)».

Un mes más tarde, puso sobre la mesa el caso de una panadería en la localidad de Lanús, en el sur bonaerense, que también fue replicado por Patricia Bullrich. «La panadería está bloqueada, no pueden trabajar porque una patota sindical está bloqueando las entradas. En vez del diálogo, en vez de buscar acuerdos volvemos a la extorsión», expuso.

En este caso, el sindicato de panaderos respondió y explicó que el ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires constató que había más de 12 trabajadores «fuera de convenio, en negro y percibiendo un jornal de 500 pesos por día por 12 horas de trabajo». Ante este escenario, avanzaron en la medida de fuerza.

El método Moyano

Sin embargo, uno de los casos más destacados fue el bloqueo del gremio Camioneros a una planta de Mercado Libre. A partir de este episodio, comenzaron a definir a esta estrategia sindical como «El método Moyano». Meses atrás, la empresa de Marcos Galperín había decidido indemnizar a diez operarios de 80, no se quiso aceptar el despido y el sindicato dispuso bloquear la entrada de la planta.

Asimismo, otro avance violento del gremio fue el apriete a trabajadores afiliados a la obra social de camioneros para que se unan al sindicato de Moyano, en la ciudad de Rosario, Santa Fe. Una integrante del Movimiento Empresarial Antibloqueos denunció en el programa PPT que recibió amenazas de parte de los gremios por enfrentar dichos aprietes. Además, ocurrieron otros casos similares en la misma provincia y en la localidad bonaerense de Hudson.

Con información de www.elintransigente.com