Sin tapujos: Luis Etchevehere acusó de «mentir descaradamente» al Frente de Todos por las nuevas retenciones al campo

El ex presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, acusó sin tapujos de «mentir descaradamente» al Frente de Todos por las nuevas retenciones al campo, donde se incluye un aumento en las exportaciones para el trigo y para el maíz. En este caso, habló sobre los productores que abandonan el país y lamentó esta situación rematando: «Ya somos Venezuela».

En diálogo con La Nación +, Etchevehere aseguró que «cualquier política que quiera llevar adelante el gobierno tiene que salir de rentas generales» porque «se ve que le están haciendo pagar al campo lo que el gobierno no quiere afrontar». En este contexto, remarcó que «no nos dejan exportar carne porque no quieren hacer lo que hay que hacer que es bajar la inflación».

El ex ministro de Agroindustria subrayó que «la única solución es que baje el déficit fiscal y que no haya inflación» y que «en Uruguay reciben divisas y no pasa por prohibir nada ni hacer retenciones». Continuó hablando sobre el hecho de que «no se ve futuro, muchos dicen que no queremos ser Venezuela, pero ya somos Venezuela», porque «la presidencia de Celac apoyó la dictadura y el gobierno no hace nada».

«El gobierno está trabando y entorpeciendo las variables más importantes que tiene el campo, como la comercialización, porque se le ponen trabas a las exportaciones a través de cuotas en el trigo, el maíz y la carne y mandaron un proyecto de fideicomiso para subir las retenciones», remarcó Etchevehere, quien fue ministro de Agroindustria durante el gobierno de Mauricio Macri.

Etchevehere prolongó que desde el gobierno, «quieren subir las exportaciones a través de cuotas. Las exportaciones al trigo suben del 12 al 16% eso significaría el fideicomiso que propone el gobierno para poder subsidiar la harina» y que por otra parte «quieren hacer lo mismo en menor medida para el maíz y son cuestiones que traban la producción y hace que el productor vea mal futuro».

Con información de www.elintransigente.com