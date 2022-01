Perotti y los vacunatorios VIP, la historia nunca contada

" Dale, te llamo, no te hagas problema, no tengas tantos reparos, es Rafaela, no es ni Santa Fe ni Rosario y es necesario Gringo, dejalo por mí cuenta". El que del otro lado del teléfono hablaba es quizá la verdadera y auténtica mano derecha del Gobernador, la persona de más confianza, su verdadero confidente.

Corría el mes de febrero de 2021 y el periodista santafesino Coni Cherep hizo estallar la bomba, el abogado Carlos Zimerman realizó la denuncia y el país comenzó a hablar del vacunatorio VIP de Omar Perotti en Santa Fe.

El próximo domingo, R24N va a contar la verdadera historia, el 16 de enero, vamos a poder saber toda la verdad.

Una investigación exclusiva y los datos aportados por personas de vínculos muy sólidos con el Gobernador.

¿Hubo vacunatorio VIP en Santa Fe?, ¿Perotti y su familia llegaron a vacunarse?, ¿fue una cama de Saín?, ¿Luis Castellano,el intendente de Rafaela "vendió" a Perotti?, ¿fue una jugada del socialismo?. El próximo domingo 16 de enero vas a saber toda la verdad.

¿Ricardo Lorenzetti intercedió para que la justicia no avancé?, ¿Alberto Fernández llamó a Perotti para saber en primera persona que fue lo que pasó?.

Una nota de investigación periodística con el sello de de R24N que va a agitar no solo el ambiente político de Santa Fe, una nota que seguramente tendrá repercusión nacional.